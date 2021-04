Szabadnapot az oltakozó munkavállalóknak. Egyebek mellett erről, a Szabolcs utcai hajléktalankórház ügyéről és a Diákvárosról is beszélt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes online sajtótájékoztatóján, melyet a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésének előzeteseként tartott.

A közéletet átszövő oltáspártisági vitáról szólva leszögezte, hogy február 1-től a Fővárosi Önkormányzat 600 plakáton, 12 ezer szórólapon, sajtóban megjelenő kreatívokon kéri az embereket az oltakozásra. Az oltási kampányuk jegyében ismert emberekkel forgatott videókkal is népszerűsítik az oltás felvételét. Szavai szerint a kormány ezt csak most kezdte el, ami helyes, de lehetett volna előbb is kezdeniük.

A főpolgármester már korábban felkérte a fővárosi cégek vezetőit, hogy ösztönözzék munkavállalóik körében az oltás felvételét azzal, hogy az injekció beadásának napjára szabadnapot biztosítanak számukra.

A Szabolcs utcai hajléktalankórház kiköltöztetésének ügyében tegnap Fónagy János államtitkárral folytatott egyeztetése után Kiss Ambrus egy munkacsoport felállításáról számolt be.

Ebben miniszterelnöki megbízottként Vecsey Miklós, a Főváros oldaláról pedig Kiss Ambrus és Zakar Gergely, az intézmény vezetője vesz részt. A munkacsoport megvizsgál minden olyan lehetőséget, amely a kórház folyamatos működésének biztosítása szempontjából releváns. Ennek az egyeztetési fórumnak a munkáját nem köti határidő.

Nyolc nap múlva lesz döntés a Magyarországot illető 5800-5900 milliárd forintos uniós forrás sorsáról. Korábban megállapodás született arról, hogy az Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) uniós forrás terhére történő, tervezett fővárosi fejlesztéseket mind átfuttatják az illetékes államtitkár és főpolgármester-helyettesek részvételével működő munkacsoporton. Ehhez képest csupán egy ilyen egyeztetés volt – jelezte Kiss Ambrus, a soron következőt ugyanis a kormányoldal lemondta. Ez a városvezetés részéről aggodalomra ad okot – tette hozzá.

A kilátásba helyezett szombati teraszok nyitásával összefüggésben megismételte, hogy a városvezetés a legnagyobb, 90 százalékos bérleti díj-kedvezményt adott a teraszokat üzemeltetőknek. A kormány pedig most ingyenessé tette (csak neki volt erre jogköre). Aki még nem igényelte ezt a kedvezményt az még most megteheti, a főváros soron kívül elbírálja kérelmét – húzta alá.

A Református Egyház, Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójával, és a VIII. kerületi önkormányzattal együttműködési megállapodást köt a Főváros, és a Teleki tér 7 szám alatti ingatlan biztosításával hozzájárul a szociális és lakhatási krízisben lévők, illetve szenvedélybetegséggel küzdők ellátásához.

A jövő heti közgyűlés dönt az M3-as metró aluljáróihoz kapcsolódó, felszíni akadálymentesítés elvégzéséről.

Ezt a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kezdeményezte. Kiss Ambrus most azt mondta, hogy a Határ úti és a Göncz Árpád Városközpont állomások területén nagyobb átalakítás szükséges, erre közbeszerzést írnak ki, a többinél pedig a MEOSZ iránymutatásai szerint végzi el az akadálymentesítéseket a Budapest Közút.

Kérdésre válaszolva azt mondta a Diákvárosról, hogy Palkovics László miniszterrel folytatott tárgyalásokon mindkét félnek tiszta lapokkal kell játszania, tehát hozzák nyilvánosságra azokat a kormányelőterjesztéseket, kormánydöntéseket és háttéranyagokat, amelyek a Fudan Egyetemet és a Diákvárost érintik. Leszögezte, hogy a magyar diákok kollégiumi férőhelyeinek száma nem csökkenhet. Az Index kérdésére válaszolva a főpolgármester-helyettes megerősítette, hogy amennyiben szükséges, Karácsony Gergely támogatja a Diákváros területét érintő helyi ügydöntő népszavazás kiírását.