Elverte a jég az országot, lecsapott a tornádó

Nem kellett sokat várni, kora délutánra meg is érkezett az előre jelzett hidegfront hazánkba, méghozzá sok helyütt viharral és jégveréssel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által az egész országra kiadott citromsárga figyelmeztetés szerint legjobb eséllyel délután az Alföld északi részén zivatarban akár óránként 80 kilométer körüli szélroham és jégeső is lehetséges, de a front mentén néhol máshol is valószínű intenzív zivatar.

Mint írták, az egymást követő csapadékgócokból elsősorban északkeleten, illetve délnyugaton egy-egy helyen 20-30 milliméter feletti csapadék is hullhat. A front este hagyja el térségünket, déli irányban.

Fotó: Időkép Jégverés után Nagycenken

Az északnyugat felől érkező fronttal kapcsolatos észlelések dél magasságában kezdtek csordogálni az Időkép portálhoz, Budapesten ekkor még bőven 20 fok feletti verőfényes napsütés volt.

A portál radarképe szerint a zivatarlánccá összeállt felhősáv délután közepére érte el az Alföldet, és végig kisebb-nagyobb jégverés kísérte Soprontól és Nagycenktől Egerig. Délután háromra egyébként egy második zivatarlánc is összeállt, ami az Északi-Középhegységtől egészen a Bakony vonaláig húzódott.

Széchenyi szülőföldjén borsónyi jeget söprögettek, Dobó városában heves esővel érkezett a fürjtojás nagyságú jég, amint az alább az Egri Ügyek által közzétett videón is látható.

Nem kímélte a jég a Heves megyei Vámosgyörköt, Adácsot és Erdőtelket sem. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Kótajról, Pest megyéből pedig Üllőről jeleztek jégverést, borsónál nagyobb szemű jéggel.

Fotó: Kapocsi László / Időkép Jégverés Erdőtelken 2021. április 22-én

Miskolcról már tojás nagyságú jégdarabokról küldtek fotót az Időképnek. Kassa mellől, Poloszkó településről pedig tornádót jelentettek, amely néhány ház tetejét is megtépázta.

Fotó: zuzana pankievic / Időkép Tornádó Kassa mellett 2021. április 22-én

A hidegfront nyomában Győr-Moson-Sopron megyében 10 fokot zuhant a hőmérséklet. Noha egész múlt hét végéig még a hetek óta tartó csapadékhiány és a szokatlanul hűvös időjárás okozott fejtörést a kertbarátoknak és a mezőgazdaságnak, mostanra már sok is a jóból. A virágzó gyümölcsfáknak és az éppen fakadó szőlőültetvényeknek aligha tesz jót a jégverés, ahogyan a helyenként már virágzásba indult repcetáblák várható hozamának sem.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által április 15-én üzembe helyezett jégkármérséklő rendszer előrejelzése szerint az ország területének kétharmadán 60 százalékosnál is magasabb a jégverés esélye.