Júliusig dönt az Alkotmánybíróság az SZFE-törvény ügyében

Az Országgyűlés 2020. július 3-án fogadta el azt a törvényt, amely alapítványi fenntartásba helyezte a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE). 2020 októberében az SZFE tiltakozó hallgatói és oktatói az Alkotmánybírósághoz fordultak a modellváltó törvény megsemmisítését kérve, esetükben azonban nem köti határidő az Alkotmánybíróságot.

A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben az egyetemi alapítvány a kormányrendelet alapján az 1/2020. (11. 27.) számú határozatában megállapította, hogy a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet fennállására tekintettel az egyetemen a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn, azok nem biztosíthatók, általa nem ellenőrizhetők.

A rendkívüli helyzettel érintett félév nem számít be a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti határidőbe, továbbá oktatási tevékenység az egyetemen nem végezhető.

Az SZFE hallgatói önkormányzata tavaly év végén a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási jogvitát kezdeményezett az egyetemi alapítvány intézkedéseivel szemben, valamint kérte, hogy a törvényszék kezdeményezze az Alkotmánybíróság eljárását a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.

A Fővárosi Törvényszék három közigazgatási bírójának indítványa április 8-án érkezett meg az Alkotmánybíróságra, és a testület elnöke, Sulyok Tamás a hét elején, április 20-án szignálta ki az ügyet az előadó alkotmánybíróra.

A két dátumnak az elintézési határidő szempontjából van jelentősége.

A bírói kezdeményezés alapján az Alkotmánybíróság soron kívül, de legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját.

Az előadó alkotmánybíró az első tervezetet negyvenöt napon belül az ügy elbírálására jogosult testület elé terjeszti. Ha a főtitkár vagy az előadó alkotmánybíró hiánypótlást rendel el, és az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezést nem utasítja vissza a hiánypótlás elmaradása vagy elégtelensége miatt, az első tervezet előterjesztésének és az indítvány elbírálásának a határideje a hiánypótlás beérkezésekor kezdődik.

Az Alkotmánybíróságnak nemcsak az SZFE modellváltásáról rendelkező 2020. évi LXXII. törvény alkotmányosságáról, hanem a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által szintén alkotmányellenesnek talált felsőoktatási törvény 94.§ (6) bekezdéséről is dönteniük kell. Ez utóbbi rendelkezés szerint a magánfelsőoktatási intézmény alapító okirata az autonómiát meghatározó törvényi szabályoktól eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a fenntartó fogadja el az egyetem költségvetését, szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzését, ahogy a fenntartó írja ki a rektori pályázatot is.

A bírói kezdeményezés szerint alaptörvény-ellenes a kormányrendeletből eredő azon szabályozás, amely a fenntartó részére széleskörű lehetőséget biztosít annak megállapítására, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű feltételei nem állnak fenn, vagy azok általa nem biztosíthatók, nem ellenőrizhetők. Ez a döntés az indítványozók szerint kétséget kizáróan

a felsőoktatási intézmény autonómiájának sérelmét valósítja meg.

Az indítvány emlékeztetett a 41/2005. (X. 27.) AB határozatban megfogalmazott, az egyetemi autonómiát érintő megállapításra:

Az intézményi autonómia alapján garantált a felsőoktatási intézmény szervezeti önállósága és önigazgatáshoz való joga. Az önálló, vagyis autonóm működés úgy biztosítható, ha törvény rögzíti a felsőoktatási intézményekre vonatkozó alapvető szabályokat, s az Országgyűlés határozza meg a felsőoktatási intézmények létét és működését érintő alapvető döntéseket (létrehozás, megszüntetés, felsőoktatási intézetek központi költségvetési támogatása stb.). Az országgyűlési döntés keretében pedig a felsőoktatási intézmény belső életét, szervezetét és működését a saját maga által elfogadott intézményi szabályzat állapítja meg. Ezekről a kérdésekről tehát az Országgyűlésen és a felsőoktatási intézményeken kívül más szervek és szervezetek nem dönthetnek.

(Borítókép: Trenka Attila / Index)