Gulyás Gergely: Szombaton nyithatnak a teraszok

Gulyás Gergely világossá tette, hogy az átoltottságban rosszul állnánk, és többen halnának meg Magyarországon, ha nem használnánk a keleti vakcinákat. Ma már azok is vennének orosz oltóanyagot, akik korábban nem kértek belőle, az élet pedig azokat igazolta, akik arról beszéltek, hogy egy járványhelyzetben minden hatékony és ellenőrzött vakcinát meg kell vásárolni és minél gyorsabban be kell adni. Az ellenzékről elmondta, hogy azok a pártok, amelyeknek az ideológiai gyökere korábban a Moszkva irányába történő feltétlen lojalitás volt, azok most ugyanígy viszonyulnak Brüsszelhez, ennek az iskolapéldája Dobrev Klára.