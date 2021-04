Megújul Donner Kaposváron

Kaposvár 11 milliárd forintos programot indít Donner városrészének rehabilitációjára – jelentette be a somogyi megyeszékhely polgármestere. Szita Károly elmondta: belső udvari lakásokat sajátítanak ki és szanálnak több utcában. Megújítják a Jókai ligetet, a templom előtti teret, egy volt könyvtár átalakításával pedig a polgárőrség elhelyezését is megoldják. Szeretnék, ha a volt Áfész-bolt is új köntöst kapna.

Az MTI beszámolója szerint a programra idén százmillió forintot költenek, a munkálatok több pavilon lebontásával már meg is kezdődtek.

A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a beruházások szerteágazók, azokba az ott élőket is bevonják, a veszélyhelyzet megszűnése után személyes találkozókra is lehetőség nyílik, amelyeken megfogalmazhatják a forrás felhasználására vonatkozó javaslataikat.