Nyit az ország: még ma megjelennek az új rendelkezések

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese bejelentette, hogy a belügyminiszter még ma egyedi közigazgatási határozatot tesz közzé a Magyar Közlönyben, amely kihirdeti, hogy szombattól hatályba léphetnek az új rendelkezések.

Kiemelte, hogy ezek értelmében a teraszok, a kerthelyiségek este fél tízig lehetnek nyitva.

A teraszokon kint nem kell viselni a maszkot, bent viszont igen, ahol addig lehet tartózkodni, amíg átveszik az elvitelre készült ételt, vagy a mosdóhasználat erejéig.

Hangsúlyozta, hogy továbbra is hatályban marad a maszkviselési kötelezettség, és a kijárási tilalom. Felhívta a figyelmet arra is, hogy este 11 -ig mindenkinek haza kell érnie.

Két fontos hír mára

Fontos bejelentéssel érkeztem önökhöz. Amellett, hogy ma elértük a 3,5 millió beoltottat, egy másik fontos dolog is történt: megnyílt az online foglalási rendszer két nap tesztelés után. Az időpontfoglalót kifejezetten a kórházi oltópontokon történő oltásokhoz lehet használni, a kínai Sinopharm vakcinákkal történik az oltás – jelentette ki a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

György István arról beszélt, hogy az előttünk álló hétvégén mintegy 600 ezer Sinopharm vakcina érkezik hazánkba, ezért arra biztatott mindenkit, hogy keressék fel az időpontfoglalót, amelynek használata igen egyszerű. Az időpontfoglalásról visszaigazolást és emlékeztetőt kap, aki jelentkezik, de fontos, hogy mindenki csak egy foglalást tud végrehajtani és egy foglalás már nem visszamondható – hívta fel a figyelmet az oltási munkacsoport vezetője.

Hozzátette: érdemes arra is gondolni, hogy egy hónap leteltével esedékes a következő időpont az oltásra, ami ugyanazon a helyen történik, mint az első dózis beadása. Ha valaki jelentkezik, de nem tud elmenni, jogosult marad az oltásra, de egy másik időpontban.A Sinopharm másik felét, 300 ezer vakcinát a háziorvosok kapják meg. Ezért arra kérte, hogy akik foglaltak oltópontra, jelezzék a háziorvosnak, aki másnak tudja odaadni a vakcinát.

„Olyat senki ne tegyen, hogy a háziorvosnál is fenntart egy időpontot és jelentkezik egy másik időpontra, mert akkor megtörténhet az, hogy valakinek nem jut vakcina” – szögezte le. Az előttünk álló héten nagyot lépünk az átoltottságban, ami legyengíti a járványt, és visszahozza a régi életünket, folytatta. Minél több embernek élnie kell az oltakozás lehetőségével. Mérlegelni kell azt a kockázatot, hogy későbbre halasztja az oltást, hiszen az életet ment.

Nyit az ország

Megvan a 3,5 millió beoltott, így a teraszok szombat reggeltől kinyithatnak – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Kiemelte: a jövő hét közepén, szerdán-csütörtökön meglehet a négymillió beoltott is, akkor megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílhatnak a színházak, a mozik, a múzeumok, a könyvtárak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is - sorolta.

Hangsúlyozta: lépésről lépésre újraindítják az országot.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 16-18 év közöttiek beolthatók Pfizerrel, ezért ebből az oltóanyagból annyit különítenek el, amennyi nekik kell. Magyarország még nem vállalja a 12-16 év közöttiek oltását, ehhez további vizsgálatok kellenek – tette hozzá.