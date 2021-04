Orbán Viktor: Nyitnak a szolgáltatások, de csak védettségi igazolvánnyal

A sikeres magyar oltási kampányról, az újraindításról, valamint Magyarország és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közötti kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója csütörtökön Budapesten.

Nem kérdezte meg a WHO vezetőjét arról Orbán Viktor, hogy nem tartja-e korainak a szombati nyitást – árulta el a Kossuth Rádióban pénteken a miniszterelnök.

A nyitást nem a WHO véleményétől tettük függővé, hanem egy saját metódus szerint

Orbán inkább az érdekelte, hogy ha még egyszer lesz ilyen járvány, akkor felkészültebb-e az emberiség, rendelkezik e bizonyos speciális jelzőrendszerekkel.

Ismertette a beoltottak számát a stúdióban,

3 508 846

ami azt jelenti, hogy a teraszok is kinyithatnak.

Mint mondta, a kijárási tilalom szombaton 11 órakor kezdődik, hiszen az emberek jókedvükben nem fognak este 10-ig hazaérni.

Beszámolt róla, hogy a kormány kidolgozta az újabb újraindítási lépést: szerdán, csütörtökön 4 millió beoltottnál megnyitják a szolgáltatások széles körét azoknak, akiknek van védettségi igazolványuk.

Ezek a szolgáltatások:

megnyitják a szolgáltatások körét azoknak, akiknek van védettségi igazolványuk

látogathatók lesznek a színházak

táncos, zenés helyszínek

cirkuszok

mozik

edzőtermek, fitnesztermek

kalandparkok, vidámparkok

könyvtárak

játszóházak

sportesemények

szállodák

„Ez úgy hangzik mint egy normális élet” – fogalmazott a kormányfő.

Ismertette: ezen felül kinyithatnak a szállodák és az éttermek teraszain felül a belső részük is elérhetővé válik azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A miniszterelnök szerint a felnőtt lakosság több mint fele védett már, de még mindig nincsenek elegen beoltva.

Aláhúzta: ha rendelkezésre áll majd több vakcina, akkor – ahogy fogalmazott – a világban élő magyarok lesznek a soron következők.

A miniszterelnök bejelentése szerint a Pfizer vakcinát a 16-18 év közöttiek is megkaphatják, de a részleteket csak később hozzák nyilvánosságra.

Szó volt a kormány rendkívüli felhatalmazásáról is a műsorban, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy a véghatáridő a szeptemberi parlamenti ülésszak kezdete utáni 15. nap, de akár előbb is visszaadhatja e jogosítványát a kormányzat.

A halottak számából nem kell politikai vitát csinálni – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, több méltósággal is lehetne ezeket a politikai vitákat kezelni. Kiemelte, az emberek meghalnak, és együtt kell érezni a hozzátartózókkal. Orbán Viktor úgy látja, hogy épp elég baj, ha egy ember is meghal. Beszélt arról is, hogy Magyarország egy tartható pozícióban van a halálozások tekintetében, és kitért arra is, nem tesznek különbséget abban, hogy valaki covidban, vagy coviddal halt meg. Ez azt jelenti, hogy ez nem jelenik meg a magyarországi, viszont az európai statisztikákban igen.

Magyarország a középmezőnyben van – jelentette ki a rádióban, ahol a gazdaságot érintő kérdések is szóba kerültek. A miniszterelnök az idei és a jövő évi büdzsét is szóba hozta. Mint mondta, nem tudja megígérni, hogy nem hajt végre a kormányzat néhány módosítást, hiszen a lehetőség erre megvan.

Az idei évre most beadott módosító javaslat a gazdaság újraindítását tartalmazza, a jövő évi pedig hasonló célokat fogalmaz meg

Azt a közösségi oldalán jelentette be pénteken a kormányfő, hogy elértük a 3,5 millió beoltottat, ezért szombaton nyitnak a teraszok, újraindulnak a szolgáltatások, tovább lehetnek nyitva a boltok, és a videó tanúsága szerint újraindítják az iskolákat is. A videó publikálása előtt egyébként az operatív törzs ülésén kezdte a napot Orbán Viktor. A miniszterelnök erről több fotót is kitett a közösségi oldalára, az egyiken például Pintér Sándor belügyminiszterrel szerepel.

