Szabadnapot kapnak a fővárosi dolgozók, ha beoltatják magukat

A fővárosi cégek dolgozói szabadnapot kapnak abban az esetben, ha felveszik az oltást – jelentette be Karácsony Gergely budapesti főpolgármester.

A városvezető emlékeztetett arra, hogy február óta plakátokkal buzdítják a budapestieket az oltásra való regisztrációra. A fővárosi dolgozókat pedig egy szabadnap felajánlásával próbálják arra ösztönözni, hogy oltassák be magukat.

Arra kértem a budapesti cégek vezetőit, hogy adjanak szabadnapot annak a munkavállalónak, aki felvette az oltást, hogy így is motiváljuk a fővárosi dolgozókat

– írta.

Karácsony Gergely azt is közölte, hogy a következő napokban tesztelik azokat az embereket is, akik fővárosi fenntartású intézményben dolgoznak vagy laknak. „A Főváros elkötelezett abban, hogy mindenhol segítse a védekezést, ezért továbbra is biztatok mindenkit, hogy regisztráljon, vegye fel az oltást, mert csak így kaphatjuk vissza régi életünket. Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!” – zárta bejegyzését a főpolgármester.