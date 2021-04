Bereczki Zoltánt gyomron ütötte, amit a balesete után kapott

Műsorvezetőként debütált Bereczki Zoltán a Life TV-n április elején. A színész-énekes, akire hamarosan újabb családi boldogság vár, élvezi az új szerepet, ami egyébként a lehető legjobbkor találta meg. Persze már a színpad is hiányzik neki, és nagyon várja, hogy vége legyen a hosszú bezártságnak. Úgy gondolja, ezzel talán megszűnik majd az emberekben az a fajta feszültség, amelynek következményeit ő is megtapasztalta a pár hete történt balesete után.

Bereczki Zoltán az utóbbi időben többször is a figyelem középpontjába került. A színész-énekesről februárban derült ki, hogy hamarosan ismét apai örömök elé néz, április elején pedig a Life TV-n futó Ébredj velünk egyik házigazdája lett. Eddig nyolc adáson van túl, és úgy érzi, mostanra belejött a szerepbe, ami egyben új kihívás is számára, korábban ugyanis az ilyen típusú műsorokban csak vendégként láthatták a nézők.

„Az új dalom kapcsán hívtak meg a műsorba, ahol aztán nagyon jó hangulat alakult ki. Ezt követően keresett meg Hajdú Péter, hogy lenne-e kedvem beszállni a csapatba – magyarázta a művész. – Elsőre furcsa volt a kérdés, be is kapcsolt rögtön egyfajta ellenállás bennem, hiszen ilyet korábban nem csináltam, eddig csak válaszolgattam a kérdésekre. Végül úgy voltam vele, az elkövetkező fél évben úgy sincs igazán dolgom, egy próbát megér.”

Bereczki Zoltán a csatornánál meglehetősen családias környezetbe érkezett, hiszen a kollégáit már régóta ismeri. Csonka Andrással a 90-es évek végén találkozott először, a második lemezén ugyanis vokálozott az egyik dalban. Ábel Anitával a Sztárban sztár című produkcióban dolgozott, amikor a műsorvezetőnő beugrott néhány adásba az akkor épp várandós Liptai Claudia helyett. Holdampf Linda pedig már régóta a stylistja, így őt sem kellett bemutatni. Eredetileg egyébként Lindával lett volna párban először, de végül változtattak ezen, miután a másik két kollégájának nagyobb rutinja van a műsorvezetésben.

Anitával kezdtem volna, de elkapta a koronavírust, így végül Bandival debütáltam a műsorban

– mondta a művész, hozzátéve: úgy érzi, már csak a felkonferálásokat kell picit helyretennie, és Lindával is beülhet a kamerák elé.

Az Ébredj velünk adásain kívül Bereczki Zoltánnak egyébként most más munkája nem igazán akad, ami nem meglepő, a járvány miatt ugyanis az előadóművészek már több mint egy éve lehetetlen helyzetben vannak. A rendezvénystop alatt a színházi és a zenei lehetőségek minimálisra csökkentek, így ő sem tud dolgozni a szakmájában. Otthon persze szokott zenélgetni, illetve párjával, Bata Évával már javában hangolódnak az első közös gyermekük érkezésére.

A babavárás is egyfajta készülődés, ahogy megteremtjük azt a légkört, ahova majd a gyermekünk érkezik

– mondta a művész, aki már gyakorlott apuka, hiszen az előző házasságából van egy 13 éves kislánya. „Egyébként amikor itthon vagyok, teljesen hétköznapi dolgokkal foglalom el magam, délután például bedurrantom a fűnyírót, hogy rendbe tegyem az udvart.”

A színész-énekes arról is beszélt, mennyire megdöbbentette az emberek reakciója, amikor április elején azzal került címlapokra, hogy balesetet szenvedett a párjával az M7-es autópályán. Mint utólag kiderült, egy madár okozta a bajt, ami az előttük haladó autó elé vágott, és a kocsi erre hirtelen lefékezett. Szerencsére még sikerült időben megállniuk, ám a mögöttük haladó másik két jármű beléjük rohant. A színész azt mondja, mindenki a lehető legjobban reagált az adott szituációban, ezért senkinek sem esett baja, maximum annyi történt, hogy kinyíltak a légzsákok. Ám amit a közösségi felületeken ezután kapott, az borzasztó rosszul érintette.

Nagyon komoly előítéletekkel találkoztam a kommentszekciókban. A fejemhez vágták, hogy luxusautóval száguldozok, és biztosan nem tartottam be a sebességkorlátot, miközben a hír az volt, hogy történt egy baleset, aminek én is a részese vagyok

– magyarázta Bereczki Zoltán, hozzátéve, az autó, amit a kommentelők elemezgettek, egy 16 éves járgány. Többen azért is kérdőre vonták, miért nem marad otthon a járvány alatt.

Azokkal voltam együtt, akikkel mindennap találkozom, és azért indultunk útnak, mert szerettem volna elültetni édesanyám kertjében négy bokorcserjét, de azonnal ítélet született. Értem én a feszültséget, de eléggé gyomron ütött, hogy rögtön keresztre akar feszíteni mindenki, ha történik veled valami.

Bár a közösségi felületeken mindig is jóval szabadszájúbban alkottak véleményt az emberek, a járványhelyzet, illetve a bezártság ezt szemmel láthatóan csak fokozta. Azzal a színész is egyetért, hogy miután egy ilyen szituációban az élet sokak számára az online térben történik, ez ingerültebbé teheti őket. Az állandó otthon ülés miatt ugyanis nincs hol levezetni a fölösleges energiát, és nem fáradnak el fizikailag, ami belső feszültséget eredményez. De nem szeretne ennek kapcsán megmondóembert játszani, hiszen nem ez a területe.

Én színésznek tanultam, a színházhoz értek. A véleményemet abban tudom igazán kinyilvánítani, hogy például hogyan választok ki egy darabot

– magyarázta Bereczki, aki a színjátszás mellett a Lepkegyűjtő produkció tulajdonosaként – már amikor nincs éppen rendezvénystop persze – színházi előadások létrehozásán is dolgozik. Azt mondja, azért vágott bele annak idején a vállalkozásába, mert van benne egyfajta szabadság-, illetve küldetéstudat.

„Számomra fontos, hogy a Lepkegyűjtővel olyan darabokat vehetek elő, amelyek elszórhatják a magot, és az előadás végén a közönségnek esetleg hasonló gondolatai támadhatnak, mint nekem. Mennyivel jobb lenne például, ha nem egy polarizált társadalomban élnénk, hanem egy olyanban, amelyben az emberek meghallgatják egymást! Vannak dolgok, amikről nehéz beszélni, de ha egy darab eltalál, és ezeket az érzelmek szintjén mondja el, az mélyebbre hatolva fejti ki a hatását. Ha nem hinnék a változás lehetőségében, nem szabadna művészetről beszélnem.”

Bereczki Zoltán a nyitás kapcsán is sok tekintetben változást remél. Úgy érzi, ha az emberek végre kiadhatnák magukból az elmúlt évben felgyülemlett feszültséget, minden a helyére kerülne.

Nagyon várjuk már, hogy vége legyen ennek az egésznek. És ezt nemcsak művészként mondom, ugyanezt látom a kislányomon is. Mindenki embertelenül vágyik rá, hogy végre kapcsolódhassunk egymáshoz, és kisüljenek a feszültségek. Azt gondolom egyébként, hogy a jövőben nagyobb értéke lesz a szabadságnak, az emberi kapcsolatoknak és az élő szónak is

– mondta a színész, hozzátéve: bizonyos szempontból azért az elmúlt évnek is megvoltak a pozitívumai, például, hogy akik eddig nem voltak rá hajlandóak, most végre megtanulták használni a videótelefont. Ettől függetlenül ő már annak is nagyon örülne, ha lelkiismeret-furdalás nélkül áthívhatná a barátait csirkét sütni.

Kibeszélni ezt a hosszú bezártságot és kiereszteni a feszültséget – azt hiszem, ez már nagyon kell a társadalomnak. És nekem is borzasztóan hiányzik.

(Borítókép: Bereczki Zoltán. Fotó: Kaszás Tamás / Index)