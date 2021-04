Egy év után született döntés annak a kamionosnak az ügyében, aki még tavaly a 62-es úton keveredett összetűzésbe egy kisgyermeket is szállító személyautóval – írja a Budapesti Autósok oldal.

A veszélyes manőver elszenvedője a lap egyik olvasója volt, aki még tavaly április 23-án az akkor 11 hónapos kislányával és feleségével utazott. A kamionos először letolta, majd teljesen leszorította az útról. A kislány a menetiránynak háttal utazott, ráadásul az autó hátuljára a Baby on board matrica is fel volt ragasztva, emiatt is haladt lassabban.

Az eset után a székesfehérvári rendőrség eljárást indított a szabálytalanul közlekedő kamionos ellen. A kamionsofőrt azonnal elbocsátotta az őt foglalkoztató cég.

Egy évvel az incidens után a székesfehérvári járásbíróság 2021. március 10-én tárgyalás mellőzésével meghozta a büntetővégzést.

A kamionossal szemben közúti veszélyeztetés miatt az alábbi büntetővégzések születtek: