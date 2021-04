Meghalt Veronka néni, az ország legidősebb embere

Kedden elhunyt a bajai Zsilinszki Veronika, aki 113 évet élt – adta hírül Baja város oldala. Veronka nénit április 27-én kísérik utolsó útjára a bajaszentistváni temetőben.

A hivatalos források szerint 1908. február 4-én született a vajdasági Kevevárán, kisgyermekként települt át szüleivel és két testvérével Bajára. Hosszú élete során leginkább kétkezi munkát végzett, több baleset is érte, de a szerencse sosem hagyta el. Becsülettel felnevelte egyetlen fiát, majd unokáját is: ő a jelenlegi gondviselője. Mint elmondta: fiatalkorában igazi társasági embernek számított, nagyon szeretett táncolni, beszélgetni, de szívesen kertészkedett és olvasott is. Ma már a tevékenységek többségében meggátolja egészségi állapota, de – amint kiemelte – a felé áradó szeretetet így is érzi!