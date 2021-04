Egyre elfogadottabbak a vakcinák

A Szonda Ipsos áprilisi felmérése szerint csökken a bizonytalanok és az oltásellenesek lakosságon belüli aránya, és az oltáspártiak irányába billen a mérleg – írja a Magyar Nemzet.

A teljes felnőtt lakosságon belül az oltásra regisztráltak aránya a duplájára nőtt két hónap alatt, azonban a fiatalok körében továbbra is alacsony ez a mutató.

Jelenleg 58 százalék az oltáspártiak aránya, szemben a megközelítőleg egyharmadnyi ellenzővel.

Az 1992 után születettek 42 százaléka kéri a védőoltást, ami 7 százalékpontos növekedés februárhoz képest.

A 18–39 év közötti felnőtteknek viszont csak a negyede regisztrált vakcinára, és a fiataloknak is csupán 57 százaléka oltáspárti. Azonban a 60 év felettiek 72 százaléka szeretne vakcinát kapni, vagy már kapott is legalább egyet, és mintegy 87 százaléka regisztrált is az oltási honlapon.

A KSH legutóbbi felmérése szerint a magyar felnőtt lakosság 62 százaléka biztosan be akarja magát oltatni, vagy már meg is kapta a vakcinát. A válaszadók 19 százaléka nyilatkozott elutasítóan. Az oltási hajlandóság javulása feltételezhetően a tájékoztatás erősödésének és az oltási program előrehaladásának tudható be.