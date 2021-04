A nyersanyagárak növekedése megdrágíthatja a teraszozás élményét

„Élet, élet, szent megunt élet, milyen jó visszajönni beléd” – hangzik el a Szindbád című film kulcsjelenetében Latinovits Zoltántól, miközben szakértő mozdulatokkal meri a levest. Mondata a nap mottója is lehetne, hiszen újra nyitnak a teraszos vendéglátóhelyek. És ha már híres mondatok a filmből, ez is idekívánkozik. „No, most hozhatod a sert, de füles pohárban és hanzli nélkül. A habot megtarthatja magának a csapos.”

„Rosszkedvünk tele több mint egy éve tart” – mondta tegnap Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című rádióműsorában szokásos péntek reggeli beszédében. Hozzátette, „rám is vár egy korsó sör a teraszomon, alig várom, hogy odaérjünk végre”. A miniszterelnök megerősítette azt is, 10-ig nem fognak az emberek hazaérni, így a kijárási tilalom mától éjjel 11-től veszi kezdetét.

Nem tudjuk, kinek nyissunk

Az öröm nem mindenki számára felhőtlen. A kifejezetten a külföldi turistákra építő éttermek nem hamarkodják el a nyitást. Sebők Manna, a budapesti Zona Étterem és a Szabadság Bisztró ügyvezetője azt mondja: „Nincs vendég, nincs emberem, akivel kinyissak, a teljes személyzetet el kellett küldenem, az egyik kertészetben dolgozik, a másik ipari alpinista. Nem tudjuk, kinek nyissunk, kinek állítsunk össze étlapot, az illetőt, aki bejön, mivel etessük meg, mire lesz igény, milyen lesz az idő, mennyi pénz lesz az emberek zsebében. Ráadásul mindenki egyszerre akar árut beszerezni, így a megszokottnál jóval drágább most minden.

Mi egyelőre kivárunk, megnézzük, más éttermek milyen áron és milyen koncepcióval nyitnak újra. Noha van újrakezdési támogatás, csak azon cégeknek jár, amelyek 2019–20-ban nyereségesek voltak. Mi az elmúlt években komoly befektetéseket eszközöltünk, ezek megtérülési ideje 8-10 év. A terasz bérleti díja 6-700 000 Ft/hó a két étterem esetén, kellene személyzet, de a szakképzett munkaerő mást csinál, a kiszolgálásra tréningeznem kellene valakit, 1-2 pincérre futná, le kellene csökkentenem a 20 tételes à la carte étlapot 4 tételesre, és ennyi emberrel lehet, hogy órákon át kellene várni egy közepes minőségű levesre, amatőr felszolgálás mellett, drágán. Vajon erre a vendéglátásra számítanak azok, akik alig várják a mai terasznyitást?” – teszi fel a kérdést Sebők Manna ügyvezető.

A törzsgárda hamar előkerült

Nem volt ilyen nehéz helyzetben a DiVino márka tulajdonosa. Bánki Sándor ma nyitja a Bazilika melletti borbárját, de csütörtökön már jelezni kényszerült a közönségének, hogy ebben a kirendeltségben telt házuk van. A törzsgárda, ahogy ő fogalmaz, nagyon hamar előkerült. A kemény magnak nem is kell csodálkoznia majd az új pultosok láttán. Bánki Sándor ugyanis megtartotta a téli brigádját – nyáron több alkalmi munkással dolgoznak –, állandó kollégáival pedig a kritikus időszakban borszaküzlet üzemmódra váltottak. Így könnyebb a helyzetük, mint ha pár nap alatt a nulláról kellett volna újraépíteniük magukat.

„A mai napnak van egy hurráoptimista hangulata, de egyelőre semmi sem lesz olyan, mint régen. Furcsa lesz a korai zárás. Szűkített étlappal megyünk, a borválaszték is csökkentett, de legalább friss tételekkel jövünk, sokaknál a novemberi zárásnál bent ragadtak a készletek, mi ezeket a borszaküzletben el tudtuk adni, így új évjáratokkal nyithatunk. Az árak egyelőre maradnak, a beszállítók ugyanis nem emeltek” – húzza alá Bánki, aki megemlíti: eggyel nyugodtabb lenne, ha a kollégák be lennének oltva, de az üzletben, noha mindenki regisztrált az oltásra, eddig nem sokan kaptak. Ennek ellenére türelmesek, amit még tenni tudnak, az az, hogy bíznak a turizmus fellendülésében. Ugyanis korábban a külföldi turisták gondoskodtak arról, hogy a hét első napjaiban is érdemes legyen kinyitni. Ha a turizmus nem kap erőre, Bánkiéknak is kell egy B terv, ami azt eredményezheti, hogy nem lesznek nyitva a hét elején.

Vidék íze

Biztosan a még nem nyitók táborát erősíti a balatonszemesi Kistücsök Étterem. Ennek oka prózai, a teljes kerthelyiségük felújítása még tart, így náluk a szezon csak csütörtökön indul el. A pangó időszakot az egyébként egész évben nyitva lévő étterem fejlesztésekre használta. A tulajdonos, Csapody Balázs optimista, de azt mondja, látni kell, az éttermek azért vannak kicsit nehezebb helyzetben, mert ha esetükben egyelőre csak a terasz lehet nyitva, látni kell? egy asztal lassabban fordul, mint egy kávézóban. Így ha mondjuk leszakad az ég, a levesnél tartó vendég nehezebben hagyja ott az asztalát, mint ha csak egy kávét kellene gyorsan meginnia, erre is megoldást kell találni tehát.

Az időjárás ma egyébként kedvez a teraszoknak, így az étteremként és szállodaként is üzemelő Rosinante Fogadónak is a Budapest környéki Szigetmonostoron. Itt szintén kitették hétvégére a megtelt táblát. Hogy miért nem tesznek ki több asztalt a jó idővel kecsegtető szombaton az egyébként óriási kertbe, a tulajdonos, Szikora Eszter így felel: „Mert nem ezen a hétvégén akarunk meggazdagodni, ráadásul a távolságtartás is keretet szab a terjeszkedésnek.” A bezártságot átvészelni nekik sem volt könnyű, törzsvendégek nélkül itt sem ment volna. Ők alkalmazkodva a változó helyzethez rögtönzött hüttéjükből szolgálták ki a visszajárókat.

Az árakkal nem nagyon akarnak elszállni, de tudják, emelésre szükség lesz, mert a bekerülési költség, az alapanyag ára megugrott. A húsért és zöldségért 20-30 százalékkal fizetnek többet, míg korábban maximum 10 százalékos növekedést kellett csupán elszenvednie évente a piacnak. Az emelés azért sem maradhat el, mert Szikoráék komoly hitelállományt görgetnek maguk előtt, ebből tudták finanszírozni azt is, hogy munkatársaikat hathónapnyi zárvatartás után se kellett szélnek ereszteniük.

Egy érzékletes példával élve az eddig mondjuk 3500 Ft-ért adott tanyasicsirke-ételük ára biztosan megemelkedik majd, de nem annyira, hogy elriasszák a vevőt. Szikora nem hiszi, hogy nem maradt a lakosság zsebében pénz, azzal érvel, az a pénzmennyiség, amit elköltöttek volna utazásra, szórakozásra, színházra, de a bezártság miatt nem tették, annak most jön el az ideje. Jöhetnek tehát az éttermi élmények, de kíváncsian várja, ha nyithatnak szállodaként, milyen árversenyre kényszerítik a vetélytársak. Szikora Eszter említést tett ugyanis olyan vidéki wellness-szállodáról, amely 200 000 Ft/éj áron kínálja szobáit, ami két éve, egy ötcsillagos szuperior kategóriának felelt meg, de Budapesten.

Az eufória és a nagy találkozások napja a mai

Noha a budapesti Haris Park sem tudott a koronavírus-járvány idején vendégeket fogadni, a kastély és az ahhoz tartozó 7500 négyzetméteres terület most végre kiteljesedhet. Ekkora terasza talán egy budapesti étteremnek sincs. „2019. áprilistól 11 hónapot voltunk nyitva, eddig háromszor nyitottuk újra az éttermünket, drága tanulópénz volt, de újra itt vagyunk, ráadásul mind a 32 emberünket megtartottuk” – mondja Haris Dávid, a vállalkozás tulajdonosa.

A vendéglátóhely előnye, hogy méretéből adódóan alkalmas arra, hogy a vendégek biztonságos távolságból élvezhessék egymás társaságát. Az alkalmazottak kötelezően maszkot viselnek, több helyen kézfertőtlenítők vannak jól látható helyen, az étteremben pedig érintésmentes, QR-kóddal működő étlapot is biztosítanak. A tulajdonos mindent megtesz, de elismeri, hogy a vendégeknek is együttműködőnek kell lenniük, hogy ne kelljen megint bezárni, hiszen csak kölcsönös felelősségvállalás esetén garantálható a biztonság.

Hely mára náluk nincs, a tulajdonos erre a napra rengeteg boldog embert vár a teraszára, akik sok alkoholt fognak fogyasztani, emellett eufóriára, nagy találkozásokra is készül. A lelkesedésre egyetlen példát citál: van olyan törzsvendégük, aki szerdán, a bejelentés után a jövő hét összes ebédjére és vacsorájára asztalt foglalt náluk.

(Borítókép: Rosinante Fogadó)