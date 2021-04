Így kaptam meg a második adag Szputnyikot

Kollégánk aznap kapta meg a második dózis Szputnyik V vakciánát, amikor kinyitottak a teraszok. Egy percet sem várakozott, minden flottul ment most is. Beszámoló következik.

Óránként kaptam üzenetet anyukámtól. Az első oltás után aggódott kicsit, de megnyugtattam. Semmilyen mellékhatást nem tapasztaltam. Azért bevallom, volt bennem félelem, mégis mi van, ha történik valami. Aztán gyorsan elhessegettem ezeket a gondolatokat. Fölösleges mantrázni a rosszat.

Az első élmény után billentyűzetet ragadtam, és leírtam, mit tapasztaltam. Már az oltási behívó is égből pottyant ajándék volt, maga az oltási folyamat pedig egy hatalmas pozitív meglepetés. Minden szervezetten ment. A legnagyobb öröm mégis az volt, hogy keveset kellett várakoznom. Mert azt nagyon nem szeretek.

Ezzel a reménnyel mentem szombaton a második adagért, újra a Honvédkórház K épületéhez. Április 24. 9:30 volt a védőoltási igazolásra írva. Már tíz perccel korábban Pap Károly felőli bejáratnál voltam. Egy idős hölgy lépett be előttem a kapun, gyors kézfertőtlenítés, és robogtunk is a bejárathoz.

Ugyanaz a férfi várt, mint a múltkor. Mondtam, hogy szputnyikos második oltásra jöttem. Kitöltöttem a hozzájáruló nyilatkozatot, amiről nem tudtam, hogy a második körnél is kell, így megint a helyszínen ikszelgettem. Pár percet vett igénybe a papírmunka, de egyébként tényleg jó, ha magával viszi az ember. A kormányzati tájékoztató oldalról le lehet tölteni, majd kinyomtatni. Ajánlják is, mert gyorsít az oltási folyamaton.

Rutinos kitöltő révén tudtam, miket kell beírni, így tényleg pillanatok alatt megvoltam vele. Közben körülnéztem, és konstatáltam, hogy szinte senki nincs a helyiségben. Távolabb beszélgetett egymással egy nő és egy férfi. Talán a terasznyitás lehetett a téma, elcsíptem néhány ezzel kapcsolatos szófoszlányt. Ezen mondjuk nekem is járt az eszem. Orbán Viktor nagy bejelentése után tudtam, hogy elmegyek a kedvenc helyemre.

Kitöltöttem a nyilatkozatot, és azzal a lendülettel, hogy felálltam a székről, be is hívott az asszisztens. Egy másik doktornő oltott. Megkérdezte, hogy az első oltást követően volt-e bármi panaszom. Büszkén mondtam, hogy semmi. Erre ő elégedett tekintettel kijelentette,

végre egy erős nő.

Elmosolyodtam, jól esett. Leültem, és szabaddá tettem a bal vállam. Észrevétlenül, fájdalommentesen megkaptam a második dózist is. Ahogy egy korábbi oltakozási beszámolóban kollégám leírta, a kombinált, vektor (vagy vivőanyag) alapú Szputnyik V különlegessége, hogy a vakcina két dózisában két különböző humán adenovírus-vektort alkalmaznak. Az orosz vakcina tehát elősegíti, hogy az immunrendszer antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújt védelmet a koronavírus ellen.

9:29-kor már a várakozó ponton voltam. Minden most is gyors és zökkenőmentes volt.

Az első beszámolóm után nagyon sok kedves üzentet kaptam. Volt azonban néhány olyan, amelyikben számonkértek, miért kaptam ilyen fiatalon, egészséges létemre oltást. Ezt egyébként leírtam, hogy valójában olyan ügyes volt a kerület, ahol lakom, hogy minden időst beoltattak, és én következtem a listán. Az ismerősök pedig irigykedtek, hogy az oroszt kaptam. Egyik barátomnak például a kínait ajánlották fel, de nem fogadta el, Pfizert akart. Amúgy a vakcinák között nekem egyáltalán nem volt választási lehetőségem. Szputnyik van. Ha kell, oltanak. Elfogadtam, mert úgy voltam vele,

minden vakcina biztonságos. Nem gondolom, hogy presztízskérdést kell ebből csinálni.

Összességében örülök, hogy megkaptam a vakcinát, most meg pláne, hogy a védettséget igazoló plasztikkártyának jelentősége lett. Négymillió beoltottnál ugyanis további enyhítések lesznek, azaz nyitnak a mozik, a színházak, a konditeremek, és a jelenlegi állás szerint csak a védettségi igazolvánnyal lehet ezeket igénybe venni.

Végre visszakaphatom a régi életemet, hamarosan beülhetek egy filmre, vagy munka után elmehetek kiengedni a gőz az edzőterembe – gondoltam. Csakhogy nálam van egy bökkenő: nincs még védettségi igazolványom. Elvileg az első oltás után 6-10 nappal hoznia kellett volna a postásnak. A bejelentés óta telefonálok, e-mailezek az ügyben, de egyelőre nem jutottam semmire. Annyira túlterheltek a vonalak, hogy egy ügyintézőt se tudtak kapcsolni.

Egyelőre tehát marad a teraszozás, amit tegnap ki is próbáltam. De nem sokáig, mert kicsit fájt az oltás helye. Jobbnak láttam, ha pihenek. Bevallom, kíváncsi is voltam, látni akartam az örömittas embereket, mert már elegem volt a négy fal búskomor látványából. Ennek ellenére mégis azt gondolom, hiába kaptunk egy kis szabadságot, a terasznyitás nem jelenti a járvány végét. Nem szabad felelőtlenül ide-oda járkálni. Továbbra is hordani kell a maszkot, fertőtleníteni, és betartani minden járványügyi előírást, mert még mindig sokan halnak meg koronavírusban. Azért gondoljunk erre is, amikor kortyoljuk a hideg sört.

(Borítókép: Szputnyik V vakcina első adagját készíti elő oltáshoz Fodor Andrea orvos a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház oltópontján 2021. március 22-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)