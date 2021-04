Kilencvenéves Ferge Zsuzsa

Ma ünnepli kilencvenedik születésnapját Ferge Zsuzsa szociológus. Ebből az alkalomból Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is köszöntötte őt közösségi oldalán, akit Magyarország élő lelkiismeretének nevezett.

Különleges tudós ő, aki nem csak kutatja a társadalmat, de igyekszik igazságosabbá tenni azt

− írta Karácsony Gergely. Hozzátette: Ferge Zsuzsa a szegénység, különösen a gyermekszegénység elleni küzdelem legfontosabb alakja évtizedek óta. A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés elindításával Magyarországon is szakmává emelte a legkiszolgáltatottabbak iránti cselekvő szolidaritást.

Szerinte csodálatra méltó emberi tisztességére, csalhatatlan igazságérzetére különösen nagy szükségünk lesz, mivel

a világjárvány utáni újratervezés csak egy egymás iránt érzékenyebb társadalomra építve képzelhető el.

A Széchenyi-díjas magyar szociológussal a Partizán a napokban életútinterjút készített. Kiderül a beszélgetésből, hogy Ferge Zsuzsa karrierje nem indult zökkenőmentesen, és azt is felidézi, milyen volt gyerekkorában József Attilával kirándulni. Beszél polgári zsidó származásáról, ami 1945 előtt és után is problémának számított, azt is elárulja, mit érez, ha visszatekint eddigi életére, és kiderül az is, melyik eredményére a legbüszkébb.

A Mérce összeállítással köszöntötte a szociológust, amelyben bemutatják 2008-as „hevenyészett önéletrajzi jegyzeteit” is. Az összeállításon Ferge Zsuzsa több mint húsz munkatársa és barátja dolgozott. A társadalomtudós írásaiból több idézet is helyet kap, amelyekkel szinte egész életútját végigkövethetjük.