Nyílnak a teraszok, életre kel a Balaton

Elérkezett a nap, amikor a teraszok kinyithatnak, és a napsütésben élvezhetünk egy jó kávét, sütit, netán ebédet a Balaton partján is. A kiszolgáló személyzet mindenhol visel maszkot, és a vendégek közül is sokan magukon hagyják, amíg a rendelésük meg nem érkezik – írja a Like Balaton.

A lap beszámolója szerint az elmúlt időszakhoz képest jól érzékelhető, hogy délelőttre megnőtt a keszthelyi Kossuth Lajos utca forgalma, köszönhetően az igazi tavaszi időjárásnak és a terasznyitásnak.

Életre kelt a keszthelyi Pavilonsor is. Ennyit még nem vártam egy korsó sörre – viccelődött az egyik vendég a Balaton-parthoz közeli teraszon. A Pavcsi büféi, éttermei nyitva, pizza és lángos illata csalogatja a vendégeket szombaton délben, a csapolt sörre valósággal kiéheztek már az emberek.

A tihanyi Gödrös partszakaszon is nyitva a Panoráma terasza, ám a déli órákban még nem lehetett zsúfoltságról beszélni. A büfénél nagy parkoló áll az érkezők rendelkezésére, ami a szezon idején mindig tele van, most azonban jut hely mindenkinek.

Az északi part egyik legkedveltebb településének sétányán a balatonfüredi sétáló, bicikliző, rollerező emberek élvezik a tavaszi napsütést. Számos vendéglátóhely nyitotta ki teraszát. Az éttermek, büfék teraszain ültek ebédelő vendégek, a kávézók ebédidőben kevésbé népszerűek.

Siófokon rengetegen sétáltak szombaton a Balaton-parton. A hajóállomás parkolója dugig volt, még busszal is érkezett egy csoport hajózni. De nemcsak a víz szépsége vonzotta az embereket, hanem a nyitott teraszok is. Szinte megteltek az itt lévő vendéglátóhelyek. Főként fiatalok és családosok fogyasztottak az asztaloknál, de előfordult, hogy páran leültek a parkban lévő padokra, és ott ették meg a street food ételüket.