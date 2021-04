Sokan örültek annak, hogy végre a barátaikkal közösen tudtak kiülni a jó időben egy italra, egy kávéra, egy péksüteményre, esetleg egy ebédre vagy egy vacsorára – egy kilátástalan időszak után – kedvenc helyük újra megnyitott teraszán.

Az Index rövid videós riportjaiból kiderült, vannak, akik szerint egy kicsit olyan, mintha visszakaptuk volna a régi életünket, több mint egy év után pedig ismét bulinegyeddé változott a főváros az első félszabad estén.

Lehet ezt ésszel csinálni

Hlatky-Schlichter Hubert, a budapesti Erzsébet híd pesti lábánál lévő KIOSK tulajdonosa – látva az Index terasznyitásról szóló összeállításaihoz készült képeket, amelyek szerint tömegek özönlötték el a belvárost – lapunknak kijelentette:

Csak két-három hétig leszünk nyitva, ha mindenki ilyen felelőtlenül viselkedik.

A KIOSK tulajdonosa szerint abból semmi jó nem lesz, ahogy egymás nyakán-hátán mászva hömpölygött a tömeg a belvárosban, és abból sem, ha ezután mindenhol utcabálokat fognak tartani.

„Aztán majd azon siránkozik a nép, hogy jaj, istenem, be kellett zárni, pedig ennek az lehet a következménye” – mondta Hlatky-Schlichter Huber, aki azt is reméli, hogy nem lesz igaza. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Az, hogy kinyitottunk, még nem azt jelenti, hogy vége a járványnak, és így nem is lesz vége egyhamar.

A KIOSK telt házzal nyitotta az első teraszos napot, de ügyeltek a távolságtartásra, és úgy ültették a vendégeket, hogy az emberek ne tudjanak egymás nyakán csüngeni.

Hlatky-Schlichter Hubert szerint meg lehet felelni a biztonsági elvárásoknak, de a helytől is függ, hogy mit vár el a vendégeitől: meg lehet kérni az embereket a helyes maszkhasználatra, aki feláll az asztaltól, az vegye fel, a vendégek és a személyzet is védje magát, illetve egymást.

Felelősségteljes közegben ezt el lehet érni, lehet ezt ésszel is csinálni

– tette hozzá a KIOSK tulajdonosa.

Azt is elmondta, hogy nagyon komolyan veszik a biztonsági előírások betartatását, a dolgozók, amint megérkeznek a személyzeti bejárón, azonnal fertőtlenítenek, illetve maszkot kell hordaniuk, a futárok és a szakácsok elkülönítve dolgoznak egymástól.

„Nálunk nagyjából már mindenki be van oltva, vagy már megkapta a behívót az oltására” – számolt be Hlatky-Schlichter Hubert. A házhoz szállítás miatt eddig is nyitva volt korlátozottan a KIOSK, de az elmúlt egy évben nem nagyon volt megbetegedésük, 100-120 emberből 3-4 esetről tudnak.

Nehéz kordában tartani az italozókat

A 4Bro cégcsoporthoz tartozik az Eiffel téri Zsiráf sörkert, a Nagymező utcai Tereza, a Millenáris Parknál a Samantha, valamint a Normafa Síház is. Gyűrűs Vivien marketingvezető a terasznyitást az Indexnek úgy értékelte:

Összességében nagyon jó volt a fogadtatás, mindenfelé mosollyal az arcukon ültek az emberek.

A leterheltség városszerte kiemelkedő volt, és akár egy külvárosi bisztró teraszán is nagyon sokan voltak.

Gyűrűs Vivien azt is elmondta:

azt tapasztalták, hogy az asztaloknál ülve nem szívesen hordanak a vendégek maszkot, akkor sem, ha épp nem fogyasztanak, de a mosdóba menet felveszik.

Az asztalokat mindenhol egymástól másfél méterre húzták, és mindenhol rendelkezésre állnak kihelyezett kézfertőtlenítők. Ezeket használták is az emberek. Az is tapasztalható volt, hogy vannak olyan vendégek, akikben diszkomfortérzetet kelt, ha mások közelebb mennek hozzájuk másfél méteren belül.

Az italozó embereket nehéz kordában tartani bizonyos szint után

– fogalmazott Gyűrűs Vivien, aki szerint azonban általánosságban mindenki igyekszik betartani a szabályokat.

A dolgozók örülnek neki, hogy mindenki újra a pörgésben találja magát, bár elszoktak már azért tőle, illetve sokan nem tértek vissza a vendéglátásba, így jórészt fiatal, lelkes alkalmazottakkal tudtak elindulni. Nagyon odafigyelnek arra, hogy a dolgozók használják a maszkot és a fertőtlenítőket. Mindenki azt reméli, hogy nem lesz egy újabb hullám, illetve nem lesz újabb bezárás.

A 4Bro cégcsoport oltáspárti, irodaszinten is mindenki beoltatta magát.

Szívesen buzdítjuk a környezetünkben élőket is arra, hogy így tegyenek. Egymás védelméért és azért, hogy sokáig tudjunk nyitva maradni

– jelentette ki Gyűrűs Vivien.

A puding próbája az evés

Vajó Zoltán belgyógyász, allergológus, klinikai immunológus szakorvos és egyetemi tanár az Indexen megjelent „Nyitnak a teraszok, de jó ötlet ez?” című cikkében arról írt, önmagában nem a terasznyitással lehet probléma. Egy terasz, főleg távolságtartással, létszámkorlátozással ugyanis sokkal kevésbé veszélyes, mint bármilyen zárt terület, étterem vagy mozi.

A gond esetleg abból lehet, ha a nyitás és szabadság során érzett, egyébként nagyon is érthető eufóriánkban semmibe vesszük a továbbra is indokolt távolságtartást és egyéb óvintézkedéseket

– fogalmazott Vajó Zoltán.

A szakorvos, egyetemi tanár szerint további gond lehet, hogy esetleg a teraszokat nem elsősorban a beoltottak fogják látogatni, hanem a fiatalabb korosztály, amelynek körében alacsonyabb az átoltottság.

Annak viszont talán már nincs nagyobb veszélye, hogy a párunkkal kettesben megigyunk egy kávét egy teraszon, élvezve a szabadságot és a tavaszt. „Mint minden, ez is utólag derül majd ki, a puding próbája az evés” – tette hozzá Vajó Zoltán.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)