Bulinegyeddé változott a főváros az első félszabad estén

Talán nem túlzás azt mondani, hogy szombaton a felszabadulását ünnepelte az ország: bár még vannak olyan korlátozások, amelyeket a járvány miatt továbbra is fenntartanak, április 24-től viszont már ismét ki lehet ülni az éttermek és a kávézók teraszaira.

Ahogy az Index is megírta, Orbán Viktor pénteken bejelentette, hogy a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, így a vendéglátóhelyek szombattól ismét megnyithatják a kerthelyiségeiket és a teraszaikat. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kijárási korlátozás kezdetét 23 órára módosítják, hiszen jókedvében nem biztos, hogy mindenkinek sikerül majd este 10-re hazaérnie. A részleges nyitásról még aznap megjelent Pintér Sándor belügyminiszter határozata, másnap délelőtt pedig végre elérkezett a pillanat, amit az emberek már oly régóta vártak: ismét megteltek élettel a főváros utcái, az éttermek és a kávézók pedig újra nagyüzemre kapcsolhattak.

Már visszaemlékezni is nehéz, mikor lehetett utoljára ilyesmit látni Budapest belvárosában: a bezártságból hirtelen szabadulva tömegek lepték el a vendéglátóhelyek kiülős részeit, illetve az éttermek és kávézók előtti területeket, a teraszokra ugyanis egyszerre nem fértek be annyian, mint ahány embernek igénye lett volna rá.

A fiatalokat persze mindez nem zavarta,

az Index stábjának legalábbis ez volt a tapasztalata, amikor estefelé kilátogatott a Madách és az Erzsébet téren lévő teraszos helyekhez: egyik kezükben egy-egy pizzaszelettel vagy épp gyrosszal, a másikban pedig általában valamiféle alkoholos itallal vígan nevetgéltek az emberek a gyorsétkezdék és az italozóegységek előtt.

Így buliztak a terasznyitás első estéjén

Mámoros jókedv lüktetett a pesti éjszakában, már a távolságtartás sem volt többé fontos. Bár a közterületeken továbbra is kötelező a szájmaszk használata, erről, úgy tűnik, egyesek időnként megfeledkeztek. Hogyan is köthetnék be az arcukat, ha épp esznek, isznak vagy cigarettáznak? Arról egyikük sem tehet, hogy

az éttermek teraszainak ekkora tömegre nincs kapacitásuk.

Hogy ki mennyire bátor vagy épp óvatos a vírus miatt, illetve hogy a védettségi igazolvány vajon mekkora biztonsági érzetet ad, arról a fenti videóban megosztották a véleményüket néhányan az utcán mulatozók közül. S bár sokan gyűltek össze, az egyik fiatal férfi szerint akár 2-3 ezren is lehettek az Erzsébet téri italozóegységek körül, pontban fél 10-kor lezárták a pultokat. Igaz, a padokon és a füves területeken ücsörgő baráti társaságok nem rohantak haza homlokegyenest, egy óra múlva viszont már a korábbi zsibongás szépen elcsendesedett.