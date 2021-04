A Hajógyári szigeten születhetnek újjá az elbontott vasúti hídelemek

Óbuda korábbi polgármestere, Bús Balázs mutatta be közösségi oldalán a Budapesti Fejlesztési Központ által megrendelt új látványterveket, melyek az óbudai Hajógyári-sziget két, nem túl jó állapotú hídjának kiváltását vetítik előre.

Miután a Petőfi Irodalmi Ügynökség rendelkezhet a Hajógyári-sziget déli részével és a Zichy-kastéllyal is, kézenfekvőnek tűnt, hogy a szigetre álmodott popkulturális központ közvetlenül Óbuda Fő teréről is elérhető legyen. A H-híd fejlesztésével a Fő téren lévő Zichy-kastély, mint a kulturális negyed kapuja, kétszintű gyalogos híddal vezetne át a Hajógyári-sziget központi területére, könnyen elérhetővé téve a kulturális negyed galériáit, próbatermeit, koncerthelyszíneit, valamint a jövőbeli éttermeket, és kávézókat. A fejlesztési szándék komolyságát jelzi, hogy elindult a közbeszerzés a régi és rossz állapotú hidak, a K és a H-híd kicserélésére is.

Az Indexnek Vitézy Dávid a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója megerősítette, hogy valóban gondolkodnak a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeinek észak-budai hasznosításáról.

Mi a déli összekötő vasúti híd felszabaduló, épp múlt hétvége óta bontás alatt álló elemeinek újrahasznosíthatóságát vizsgáltuk. Első lépésben azt néztük meg, hogy a hídelemek gyalogos-kerékpáros teherre alkalmasak-e, a válasz igen. Második lépésben azt vizsgáltuk, hol használhatók fel. Mivel közúton nem használhatók és az RSD zsilipjén nem férnek át, a fő Duna-ágon kerestünk hasznosíthatósági helyet, a Főváros hivatalos tervei szerint. Ennek megfelelően találtuk meg az Óbudai-szigetet, ahol már egyszer, az 1953-ban elbontott korábbi K-híd darabjait fel is használták elődeink (ez a mai K-híd).

Most tovább vizsgálják, hogy ténylegesen telepíthető-e ezekre a helyszínekre új híd. Az egyik lehetséges helyszín a H-hídtól délre egy kétszintű gyalogos-kerékpáros híd lenne, amely a Duna mellékága, a Gróf Esterházy rakpart és a hév vágányok felett épülne meg, kapcsolatot teremtve a hév szintjéről a hév fölött, de az alsó rakpartról is. A K-híd esetében pedig azt nézik meg, hogy (ugyancsak a Déli összekötő elbontott szerkezetének utóhasznosításából) a jelenlegi híd helyére két nyomú, új közúti híd létesíthető e.

Konkrétan erről, és az ehhez hasonló további hídelemekről lenne szó.

Az elgondolás szerint ezeket felújítanák (teljes pályalemez átépítés szükséges, csak a főtartók maradnának meg) így lehetne őket elhelyezni a H-hídtól délre, illetve a K-híd helyére. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy egyik helyszín kapcsán sincs még végleges döntés.

A fent vázolt megoldás 20-30 százalékkal olcsóbb kapcsolatot tenne lehetővé a Hajógyári sziget felé, mintha új hidakat építenének.