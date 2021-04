400-500 helyett 4100 hordónyi radioaktív hulladékot visznek át Magyarországon

4100 darab 200 literes hordónyi, összesen 820 köbméter kis- és közepes intenzitású radioaktív hulladékot szállítanának át Püspökszilágyról Bátaapátiba, hogy ott biztosítsák a végleges elhelyezését – írta az Átlátszó. Eredetileg csak 400-500 hordónyi hulladék áthelyezéséről volt szó, azóta változott a terv. A lap úgy tudja, heti 1-2 alkalommal, összesen 95 fordulóval Vácnál az M2-esen, Budapest mellett az M0-áson, Érdtől pedig az M6-oson szállítanák a hulladékot.

A kis és közepes aktivitású intézményi eredetű hulladékokat a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) kezeli és tárolja. Kiderült azonban, hogy a hulladékot, hogy a pinceszinti tárolótéren lévő átmeneti tárolókban és csőkutakban tárolnak, sőt sok esetben nejlonzacskókba tettek hulladékokat, ami nem egy korszerű csomagolási módszer.

Az Átlátszó írta azt is, hogy a tároló területén lévő megfigyelő-kutakban a 2000-es évek elejétől emelkedik a talajvíz trícium-szintje, és az utóbbi években magas radiokarbon-értékeket is mérnek az üzem területén. Az országos szinten illetékes a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) is elismeri, hogy

hosszú távon előfordulhat olyan esemény, amely során a lakosság – például házépítés, útépítés – érintkezhet ezekkel az anyagokkal és a megengedettnél nagyobb dózisokat kaphat.

Amúgy a radioaktív hulladékot püspökszilágyi épületből Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba (NRHT) a Biztonságnövelő Program részeként utaztatnák keresztül Magyarországon.