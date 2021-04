Van, ahol áprilisban is esik a hó

Tegnap még húsz fok volt, ma viszont néhol már szánkózni is lehet – a tavaszias időt hidegrekord és havazás fűszerezi így április 26-án.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délelőtt adott hírt arról, hogy a hidegfrontot követően a Kárpát-medencébe áramló hideg levegő, a szélcsendes és derült éjszaka együttes kombinációja megtette hatását, napi rekord dőlt. A Nógrád megyei Zabarban mínusz 5,7 fokot mértek.

Az Időkép is arról számolt be, hogy a tegnapi hidegfront jócskán lehűtötte a levegőt, erős és hűvös széllel érkezett az ország nagy részére. Délelőtt néhol még az áprilisi hó is beköszöntött, a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott. Az Időkép azt írja, a hópelyhek Kendig-csúcson és Hajag-tetőn elhelyezett kameráikon is megjelentek.