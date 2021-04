Megjelent a rendelet: ezek változnak négymillió beoltott után

Amikor a beoltottak száma eléri a négymilliót, új intézkedések lépnek életbe. Ezen intézkedések jelentős része védettséghez (védettségi igazolványhoz) kötött – olvasható a Magyarország Kormánya oldalon. Közölték: a kormány véglegesítette az új szabályokat tartalmazó rendeleteket. Ezek alapján:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védetteknek (akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek) este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárást is elrendelhetnek.

Hozzáteszik, hogy mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani a biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes helyszíneken a védettség nélküli dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés. Ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét szolgálja.

A kormany.hu oldalán olvasható, hogy az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet újraindítása érdekében.

A változásokról szóló kormányrendelet hétfőn reggel jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály a négymilliomodik oltás (első dózis) beadását követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek reggel elmondta, hogy megkezdték a lépcsőzetes újranyitást. Az erről szóló rendelet aznap délután jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormány kidolgozta az újabb újraindítási lépést: várhatóan szerdán vagy csütörtökön, négymillió beoltottnál megnyitják a szolgáltatások széles körét azok számára, akiknek van védettségi igazolványuk. Az érintett szolgáltatások:

színházak, táncos, zenés rendezvények,

cirkuszok,

mozik,

edzőtermek,

fitnesztermek,

uszodák,

közfürdők,

jégpályák,

vadasparkok,

állatkertek,

kalandparkok,

vidámparkok,

könyvtárak,

játszóházak,

múzeumok,

sportesemények,

szállodák, éttermek belső részei.

(Borítókép: A MÁV Szimfonikus Zenekar piknikkoncertje a budapesti Millenáris Parkban 2020. augusztus 20-án az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén. Fotó: Mónus Márton / MTI)