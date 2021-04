Tűkön ülve várja több százezer ember, hogy ne csak a teraszok nyíljanak meg, és maszk nélkül lehessen meginni egy pohár sört, mint ahogyan sokan tették szombat este a vendéglátóhelyek teraszán. Rengeteg kisgyerekes szülő tervezi már gondolatban, milyen programokkal köti le az energiától túlfűtött gyerekeket, akik hónapokon keresztül alig mozdultak ki lakásból.

Amikor a beoltottak száma eléri a négymilliót, új intézkedések lépnek életbe. Ezen intézkedések jelentős része védettséghez (védettségi igazolványhoz) kötött

– olvasható a Magyarország Kormánya oldalon.

A ma megjelent rendelet alapján a nyitás következő lépése a négymilliomodik oltás (első dózis) beadását követő napon lép hatályba. A szolgáltatásokat azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal:

látogathatók lesznek a színházak,

a tánc és zeneművészeti események,

a cirkuszok,

mozik,

edző- és fitnesztermek,

sportesemények,

uszodák,

közfürdők,

jégpályák,

állatkertek, vadasparkok, kalandparkok,

múzeumok,

játszóházak,

kinyithatnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is azoknak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik,

a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárást is elrendelhetnek.

A kormány még február 11-én döntött hivatalos nevén a koronavírus elleni védettségi igazolvány bevezetéséről. Ahogy az Index is hírt adott róla korábban, az első kártyákat március elejétől kezdte el kézbesíteni a posta.

Az első híradások még arról számoltak be, a kártyán a személyes adatok mellett feltüntetik mely oltást kapta meg a beoltott. A Kormány végül elvetette ezt az ötletet, amelynek egyik lehetséges oka az lehet, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, az EU tagországai saját maguk dönthetik el, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóvá hagyott vakcinával oltottakat engedik-e be az országukba, vagy sem.

Akik már megkapták

A jelenlegi szabályozás szerint a plasztikkártyára az jogosult, aki

megkapta az oltás első adagját, az ő esetükben pedig az oltás időpontja kerül fel az igazolványra,

aki átesett a fertőzésen. Ebben az esetben az érvényesség kezdőnapja a pozitív PCR-teszt utáni első negatív PCR-teszt, vagy ha kórházi ellátásra szorult, az intézmény elhagyásának napja. Akinek egy PCR-tesztje van, annak a pozitív teszt utáni karantén tizedik napja, a lejárati határidő pedig „fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg.”

Akik tünet nélkül estek át a betegségen és vérvizsgálat mutatta ki az antitesteket, annak az érvényesség kezdete a vizsgálat időpontja, lejárata pedig a vizsgálattól számított négy hónap.

Ez alapján kétféle igazolványt lehet kapni, akiket beoltottak, azok lejárati határidő nélküli kártyát postáznak a védőoltás beadását követő nyolc napon belül.

Aki igazoltan átesett a fertőzésen, annak fél évig érvényes, aki utólag igazolja ezt ellenanyag-vizsgálattal, annak csupán négy hónapig. Míg az előbbi esetben a gyógyulást követő nyolc napon belül hivatalból kerül kiállításra az igazolvány, addig utóbbi esetben a védettségi igazolványt elektronikus úton a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen lehet igényelni bármely kormányablakban.

Problémák a kártyák körül

Az Index szerkesztőségébe számtalan levél érkezett, amelyben az olvasók arról tájékoztattak, hogy nem kapták meg a beadott oltások ellenére sem a védettségi igazolványukat, vagy azt rosszul állították ki.

Többek közt egy koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is megkapta a kártyát. Az elhunyt felesége név nélkül számolt be, hogy férje halálát követően két héttel postázták ki a kártyát.

Fájdalmas, és morbid volt amikor kinyitottam a levelet, amelyben a férjem koronavírus elleni védettségéről küldtek igazolványt.

– mondta el a fővárosban élő özvegy.

Rajta kívül mások is panaszkodtak az igazolvány miatt. Egy másik, az RTL Klubnak megszólaló arról nyilatkozott, hogy csak 2021. május 13-ig érvényesek az igazolványaik, amelyeket a párjával kaptak, pedig március 7-én és 8-án oltották be őket.

EZ ABBÓL A SZEMPONTBÓL ÉRTHETETLEN, HOGY AZ IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE ELMÉLETILEG hat HÓNAPRA SZÓLNA.

Egy öttagú család – amelynek tagjai ugyanabban az időpontban estek át a betegségen – eközben arról számolt be, hogy négy kártyát kaptak, eltérő érvényességi dátumokkal.

EZEK KÖZÜL AZ EGYIK KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE ALIG KÉT HÓNAPRA, MÍG EGY MÁSIKÉ KILENC HÓNAPRA SZÓL.

Keletivel nyugatra

A hazai igazolványok zavara ellenére már kezd kialakulni, hogy milyen lesz az uniós vakcinaigazolvány, ugyanis a Magyarországon bevezetett igazolványokat Európában egyelőre nem használnak. Az Európai Bizottság javaslata alapján az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat köteles elfogadni minden tagállam, de az orosz és a kínai vakcinával oltottak izgulhatnak. Egységes európai védelmi igazolványra vonatkozó javaslatot még nem dolgozott ki Brüsszel.

Azt ugyanis a tagállamok saját hatáskörben dönthetik el, hogy beutazhatnak-e a kínai és orosz vakcinával oltottak. Görögország már jelezte, hogy elfogadja ezeket a vakcinákat is, így az azokkal beoltottaknak is biztosítja az utazási korlátozások alóli mentességet.

Ahogyan arról már beszámoltunk,

A DIGITÁLIS OLTÁSI IGAZOLVÁNY VALAMENNYI UNIÓS TAGÁLLAMBAN HASZNÁLHATÓ LESZ, EZENKÍVÜL IZLANDON, LIECHTENSTEINBEN, NORVÉGIÁBAN ÉS SVÁJCBAN IS TERVEZIK A BEVEZETÉSÉT.

Az ingyenes igazolvány a tervek szerint a beoltottak esetében tartalmazza, hogy a tulajdonosát mikor oltották be, és milyen típusú vakcinával. Valamint azt is, hogy amennyiben nem oltották be, akkor mikor volt utoljára koronavírustesztje, mi lett az eredménye, és volt-e beteg.

(Borítókép: Filmvetítés egy budapesti kertmoziban Budapesten 2020. július 4-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)