Péterfalvi Attila: nem alkotmányellenes védettségi igazolvány bemutatását kérni

Az Orbán-kormány döntése szerint a négymilliomodik beoltott után várható újabb nyitást követően a belépési jogosultság a védettségi igazolvány bemutatásával történik, annak ellenőrzése pedig a beoltottak előtt megnyíló vendéglátóhelyek, szállodák vagy más szabadidős létesítmények üzemeltetőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Ha ennek nem tesz eleget, 100 ezertől 1 millió forintig bírságolhatják, vagy akár egy éves bezárással is sújtható a hely – tartalmazza a kormányrendelet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke az atv.hu kérdésére elmondta, hogy a védettségi igazolvány bemutatását kérni nem alkotmányellenes, mivel annak adatait nem lehet majd rögzíteni. Péterfalvi Attila emlékeztetett arra, hogy az adatvédelmi hatóság nem találta aggályosnak a munkáltatók részéről sem az munkavállalók védettségi igazolványának ellenőrzését, mivel az ő feladatuk biztosítani az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeit.

Az európai uniós digitális zöld igazolás – hivatalos nevén Digital Green Passport – tervezetét márciusban mutatta be az Európai Bizottság. Ha sikerül elfogadni a tervezetet és a technikai háttér is meglesz, akkor várhatóan a nyár elején élesítik a rendszert. A cél, hogy az igazolvány megkönnyítse az uniós állampolgárok szabad mozgását, és lehetővé tegye a tagállamok számára, hogy még a nyári turistaszezon kezdete előtt enyhítsenek a beutazási járvány miatti korlátozásokon, vagyis PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül is beengedjék az uniós állampolgárokat a területükre.

A terv szerint azokat kell majd az uniós államoknak azonos elbánásban részesíteniük, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett oltást kaptak. A kínai Sinopharm és az orosz Szputnyik V oltás esetében szabadon dönthetnek az uniós tagországok, hogy elfogadják-e azokat.