A Drogkutató Intézet igazgatója: túlzás kijelenteni, hogy a marihuána gyógyszer lenne

Interjút adott a Mandinernek Haller József neurobiológus, a Drogkutató Intézet igazgatója, amelyben elmondta, hogy a marihuána elsősorban azért veszélyes, mert felerősíti a függőségre való hajlamot.

A kutató szerint a marihuána olyannyira kapudrog, hogy még a többi könnyűdrog használatához is ez a szer vezet, illetve ez erősíti fel a rendszeres fogyasztásra való igényt. „Ebben a folyamatban a kannabinoid-rendszer egy fogaskerék, amelyet a marihuána meg tud mozgatni. Ha ezt a fogaskereket felpörgetjük, akkor az addikció gyorsabb lesz. Teljesen mindegy, hogy a másik oldalon milyen drog van” – mondta.

Állítása szerint ezt világszerte több kutatás is igazolta már. „Állatkísérletek során kiderült, hogy ha majmok nikotin és marihuána keverékét tudták maguknak adagolni, akkor gyorsabban szoktak hozzá a nikotinhoz, mint azok a társaik, akik csak nikotint tudtak maguknak adagolni” – hozott fel egy példát a kapudrog-hatásra. „Ha valaki sör mellé füvet szív, hamarabb válik alkoholistává” – tette hozzá.

A szakértő szerint elképzelhető, hogy azok, akik a marihuána legalizálását pártolják nem ismerik ezeket a kutatásokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a legalizáció olyan „társadalompolitikai kérdés”, amelyben nem szeretne állást foglalni.

Azzal kapcsolatban viszont állást foglalt, hogy a marihuána lehet-e gyógyszer is. Elmondta, hogy kannabidiol (CBD), amely szintén benne van a marihuánában, már Magyarországon is kapható gyógyszerként, de ettől még túlzás azt kijelenteni, hogy a marihuána gyógyszer lenne.

Egy egyszerű hasonlattal szeretném ezt megvilágítani: a benzint a kőolajból állítják elő, de senkinek nem tanácsolnám, hogy a kocsijába kőolajat tankoljon

– fogalmazott.

Hozzátette: a kutatások fényében úgy tűnik, hogy gyógyszerként alkalmazva „többnyire negatív” hatásai vannak a marihuána fogyasztásának. Mindemellett ez a kérdés még mindig vizsgálat tárgyát képezi, többek közt publikálnak erről a Drogkutató Intézetben is.



Az Intézet céljairól beszélve elmondta, hogy egyrészt a lakosság körében szeretnék a tudatosságot növelni – a Magyar Drogszemle nevet viselő folyóiratuk által –, másrészt a szakemberek részére is szeretnék összegyűjteni a legfrissebb kutatásokat. Harmadrészt pedig maguk is létre akarnak hozni egy olyan kutatóműhelyt, amely a nemzetközi porondon is eredményeket tud majd felmutatni.