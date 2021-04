Egy hét oldalból álló angol nyelvű dokumentum jelent meg kedden este a kormány honlapján, amiből kiderül, hogy szignálták a Fudan Hungary Egyetem előkészítését lehetővé tevő stratégiai együttműködési megállapodást.

Bár az Indexnek az ITM-államtitkár arról beszélt nemrég, hogy a Fudan ügye döntés-előkészítési szakaszban van, így egy sor ügyben vannak még nyitott kérdések, a most nyilvánossá vált megállapodásban rögzítik

legfontosabb célokat

képzési irányokat

a budapesti kampusz tervezett helyszínét is.

A tervek szerint elinduló gazdasági, bölcsészettudományi – társadalomtudományi, természettudományi – mérnöki és orvostudományi karokon 500 oktatótól 6-8 ezer hallgató tanulhat majd – olvasható a minisztérium stratégiai megállapodásról szóló híradásában.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos és Xu Ningsheng, a Fudan Egyetem elnöke online a megállapodásban megerősítették, hogy az egyetem budapesti fejlesztése összhangban áll a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal, annak terveivel nem állítható szembe.

A beruházás az eredeti kormányzati szándékoknak és a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben elfogadott döntésnek megfelelően valósulhat meg, együttműködve a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztossal is – írják a megállapodásról.

Ehhez képest Karácsony Gergely főpolgármester kedden arról beszélt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat, illetve a Fővárosi Közgyűlés tud olyan népszavazást kiírni, amely valóban meg tudja akadályozni a Fudan Egyetem megépítését, amellyel kapcsolatosan sokkal több a kérdés, mint a válasz. A főpolgármester közösségi oldalán megjegyezte azt is, hogy mivel a kormány továbbra is titkolózik, erős a gyanú, hogy van is mit titkolni, mivel ha egy szuper dolog lenne, és a közérdeket szolgálná az egyetem idehozatala, akkor a részleteket nem titkos dokumentumokból kellene kisilabizálni.

Van haszna?

Magyarországon is évek óta születnek a kínai gazdasági kapcsolatokat, az ázsiai országból érkező beruházásokat méltató kormányzati bejelentések, de azért ebben a cikkünkben érdemesnek találtuk utána nézni, hogy mennyit profitálunk mi ebből az egészből?