Hableány-katasztrófa: hanggal vetítették le a legdurvább felvételeket

Felvételeket vetítettek le kedden a Fővárosi Törvényszéken a Hableány-hajóbalesetről, többet hanggal is – írja a Telex. Köztük például azt, amelyet egy amerikai turista készített a Viking Sigyn hajóorrából, közvetlenül a baleset előtt, és

jól látható rajta az ütközés.

Illetve jól hallható, ahogy a Viking utasai egyre hangosabban azt kiabálják angolul, „Istenem, itt egy hajó! Istenem, istenem!”. A Viking kapitányának ekkor már tudnia kellett, hogy ütközni fog a két hajó az igazságügyi szakértők szerint, és ebben a helyzetben a balesetet akkor sem lehetett volna elkerülni, ha bármelyik hajó is csökkenti a sebességét. Bár arra nem tudott válaszolni, hogy az ütközés elkerüléséhez mekkora távnak kellett volna lenni a két hajó között, viszont azt biztosan kijelentették, hogy

a balesetet akkor sem lehetett volna elkerülni, ha a Hableány kapitánya jobbra kormányozza a hajót,

hiszen ebben az esetben a tat mozdult volna el először, és akkor a hajónak ez a része ütközött volna a Vikinggel. A vetítések után a tanácselnök Németh Leona közölte, hogy nem vizsgálják a Hableány kapitányának a felelősségét, emiatt nagyjából egy egyórás csörte következett, mert a Viking kapitányának a védője szerint van jelentősége az ügyben annak, ha megállapítható a sértetti közrehatás. A bíró erre azt mondta, hogy ő nem is állította, hogy nincs. Aztán megvádolták azzal is, hogy elfogult, a jegyzőkönyv pedig hiányos, mire a bíró azt mondta, hogy nem elfogult, a védő ne minősítse a munkáját, és nem fog vitatkozni. A sértett jogi képviselője pedig úgy látta, hogy a vita csak időhúzás.

Levetíttek egy másik felvételt is a tárgyaláson, amelyet egy férfi készített, aki a kormányállás közelében volt. A felvételen sikoltozást lehetett hallani, míg a férfi azt kérdezgette, hogy „Where is the boat?”, majd a képeken látható, ahogy valaki a hajó orrába szalad, hogy megnézze, mi történt a Hableánnyal, valamivel később pedig egy nő ordította, hogy

Stop the boat!

Az ügyészség szerint a kapitány öt percig „személyében rejlő okból nem a hajó vezetésére koncentrált”, ezért nem vette észre a Hableányt, nem csökkentette a Viking sebességét, és nem vette fel a városnéző hajóval a rádiókapcsolatot sem. Amikor este kilenc óra után öt perccel megtörtént az ütközés, a szállodahajó 10-11 km/órás sebességgel haladt, a Hableány pedig 8-9 km/órással.

A Hableány az ütközés után fél perccel teljesen el is süllyedt.

A hajó fedélzetén 35-en utaztak, ebből 27 ember holttestét találták meg a hatóságok, 7-en túlélték a tragédiát, egy ember teste pedig azóta sem került elő. A baleset legfiatalabb áldozata egy hat éves kislány volt.

A Viking kapitánya, Jurij C. a korábbi tárgyalásokon nem akart vallomást tenni, írott vallomásait a bíró olvasta fel.

Korábban az Index arról is hírt adott, hogy 175 millió forintból állít emlékművet a kormány a Hableány áldozatainak.