Megdőlt a hidegrekord, ennyit a szépreményű áprilisról

Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn, ugyanis április 26-án mínusz 5,3 fok volt a hidegrekord, amit 1960-ban, Putnokon rögzítettek. Hétfőn viszont egy hullámzó hidegfront hatására országszerte hűvösebb volt az idő, olyannyira, hogy

Zabaron mínusz 5,7 fokig hűlt le a levegő.

A meteorológiai szolgálat egy Facebook-bejegyzésében arról is írt, hogy a 21. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani. Hozzátették: 121 év távlatában is a sereghajtók közé kerülhet a 2021-es április. Közölték, hogy az eddigi leghidegebb április 1929-ben volt, akkor 6,8 fok volt a hónap középhőmérséklete. Most vasárnapig ez az érték 7,9 fok.

A keddi nap hátralevő részében és szerda délelőtt egyébként országszerte felhős időre kell számítani, és csak rövidebb napos időszakok fordulhatnak elő alkalomadtán. Szerda délutántól jobb, ha esernyőt is tart magánál, mert kora estig a déli és nyugati megyékben fordulhat elő szemerkélő eső, később északabbra is lehet elszórtan eső, záporeső.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, gyenge fagy a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 14 és 20 fok között alakul.