Miközben az egész világ elszörnyedve figyeli, hogy miként omlik össze India egy elhibázott és arrogánsan kezelt nyitás után felcsapó járványhullámban, addig Magyarországon elsősorban az oltási kampány és a járványvédelmi intézkedések lazításával kapcsolatos hírekből, az oltottaknak járó kedvezményekről folyó, olykor indulatos vitákból van több. Meg olykor nagyon is jogos panaszokról, mint amilyen az, hogy az idősotthonok lakói az átoltottságuk ellenére is elvétve találkozhatnak személyesen a hozzátartozóikkal.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már hajnalban arra hívta fel figyelmet, hogy az ajánlott beadási idő megtartásához még épp idejében érkezett 480 ezer adag Szputnyik V. vakcina. Majd napközben több érkező vakcinaszállítmányról is hírt adtak a hatóságok, többek között arról, hogy 355 ezer adag Pfizer-BioNTech oltóanyag érkezett, amit májusban további 1,1 millió adag követ majd.

Leszállóág, még mindig sok halott

Bár vannak figyelmeztető hangok is. Annak ellenére is, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt az operatív törzs napi tájékoztatóján, hogy a harmadik járványhullám leszálló ágában vagyunk, és „mindössze” 1253 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, 183-an belehaltak a betegségbe – köztük legfiatalabbként egy 32 éves férfi – , vagy szövődményeibe. Csökkent, de még mindig sokan, 254 103-n jelenleg is küzdenek a kórral, kórházban pedig 6360-an vannak, utóbbiak közül 782-en szorultak lélegeztetőgépre.

Mégis, a belügyi irányítás alatt lévő Országos Kórházi Főigazgatóság ajánlása ellenére, megtörve a nyilatkozatstopot a székesfehérvári kórház igazgatója, Bucsi László brutális őszinteséggel beszélt arról, hogy intézményében a lélegeztőgépre kerülők több mint 80 százaléka meghalt. Az igazgató ezzel is arra akart rávilágítani, hogy pontos tények ismeretében hozzák meg az emberek a döntésüket arról, hogy beadatják-e bármelyik védőoltást, ami képes megóvni őket a koronavírus-fertőzés legsúlyosabb következményeitől, a kórháztól és a haláltól.

Persze ez sem egyszerű döntés, amit vélhetően sokak számára nem könnyít meg az oltások hatásosságáról szóló, helyenként abszurd vita sem. A kormány által vasárnap közzétett, majd hétfőn Karikó Katalin által értelmezhetőre kiegészített táblázatról kedden a Magyar Orvosi Kamara is elmondta a kritikáját, nemes egyszerűséggel az operatív törzsnek címezve azt: megjegyezve, hogy az ebben a formában közzétett adatok összehasonlításra, mélyebb következtetések levonására nem alkalmasak, viszont kérik a kormányt, hogy tegye kutathatóvá az oltással kapcsolatos adatbázisokat.

Dicsért magyar „virtus”

Utóbb egyébként kiderült, hogy a kormány táblázata kísértetiesen hasonlít az orosz oltást olykor a többi vakcinagyártó teljesítményét megkérdőjelezve propagáló, Russian Direct Investment Fund által napokkal korábban közzétett táblázatra. Azt, hogy az oroszok mennyire szemmel tartják a magyar vakcinahíreket, az is bizonyítja, hogy már a magyar kormány táblázatát is posztolták a közösségi médiában. Az orosz nagykövet pedig nagyinterjúban dícsérte a Szputnyik-beszerzés előnyeit, és „Magyarország józan és pragmatikus hozzáállását” többek között a kétoldaú kapcsolatokhoz. (Ezzel vélhetően arra utalt, hogy az ország egyelőre nem csatlakozott tevőlegesen a csehek diplomatakitiltási felhívásához)

És miközben javában zajlik a tömeges oltási kampány, egyre több nagyvállalat, köztük a Magyar Suzuki Zrt., a MOL, a Richter és a Mercedes is bejelentette, hogy telephelyeiken oltópontokat alakítanak ki a dolgozók immunizálásához.

Noha a terasznyitás és a 4 millió oltásnál beharangozott újabb lazítások újabb fordulója, valamint a védettségi igazolvány felhasználhatósága és a valós védettség körében korántsem ért nyugvópontra a társadalmi vita, azért egyre újabb szolgáltatások lesznek elérhetőek – mint a személyes ügyintézés a bíróságokon –, amelyeket szorgalmasan ellenőriznek is a fogyasztóvédők, a hibákat pedig gyorsan orvosolják a boltok.

Nem létezik a vírus! – felfüggesztett járt érte

A Magyar Nemzeti Bank az alacsony alapkamatszint mellett a tavaly elindított finanszírozási programokkal, a Magyar Fejlesztési Bank pedig a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönnel igyekszik támogatni a gazdasági talpra állást.

Az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek – bár kétségtelen, hogy a járványvédelmi intézkedések is lassították az ügyintézést –, de azért a vírustagadókat is elérik. Egy év tíz hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek rémhírterjesztésért egy férfit, aki még 2020. áprilisában állította azt, hogy a koronavírus nem létezik.

(Borítókép: Egy nőt beoltanak az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori Szakrendelőjében kialakított oltóponton 2021. április 26-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)