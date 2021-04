Tóth Gabi kivételt tett: megmutatta a kislányát

Tavaly nyáron a hírességek körében is nagy port kavart a Kaleta-ügy, amelynek hatására voltak, akik úgy döntöttek, többé nem mutatják meg a gyermeküket a közösségi médiában, mert ez a kicsikre nézve veszélyt jelenthet. Tóth Gabi is közöttük volt: ahogy a Velvet is beszámolt róla, az énekesnő párjával, Krausz Gáborral egyetértésben úgy határozott, nem tesz közzé több fotót Hannarózáról, sőt a korábban feltöltötteket is törölte a közösségi oldalairól A házaspár tartotta is magát ehhez, és azóta maximum olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyeken a kislány hátulról látható.

Ezért is meglepő Tóth Gabi legfrissebb bejegyzése. Az énekesnő azt írja, nagyon sokan kérték, hogy változtassanak a döntésen, amit tavaly júliusban családilag hoztak meg. Hosszas dilemmázás után végül arra jutottak, most az egyszer kivételt tesznek, és megmutatják a kislányukat a világnak.

Sok beszélgetés, hosszas mérlegelés, s rajongóink kislányunk felé áramoltatott mérhetetlen szeretete és hónapok óta tartó, rengeteg kérlelő üzenete után úgy döntöttünk, hogy kijelentésünkkel ellentétben, most az egyszer, egy különleges napon, anyák napján kivételt teszünk, s megmutatjuk őt egy közös fotón

– olvasható a bejegyzésben.

Hannaróza és az édesanyja a Nők Lapja magazin anyák napi számának címlapján szerepel majd, amiért az énekesnő elmondása szerint semmilyen díjazásban nem részesültek. Tóth Gabi hangsúlyozza, továbbra is azt vallja, hogy nem fűződhet anyagi érdek a gyermekéhez.