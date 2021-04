Nincs tavaszi pótidőpont az érettségiken

Leghamarabb 2021 októberében érettségizhetnek le azok a végzős középiskolások, akik koronavírus-fertőzöttként vagy kontaktszemélyként nem tudnak elmenni a május 3-án kezdődő írásbelikre. Emiatt azok a diákok járnak rosszul, akik szeptemberben már elkezdenék az egyetemet, főiskolát – érettségi bizonyítvány nélkül ugyanis senki nem juthat be a felsőoktatásba.

Bár napi egy-két ezer új fertőzött mellett nemcsak a teraszokokon, hanem akár otthon is elkaphatják a koronavírust az érettségizők (a kisebbek már több mint egy hete bejárnak az iskolákba, az alsó tagozatok és az óvodák április 19-én ugyanis megnyitottak), az érettségi szabályzat nem ad pótvizsga-lehetőséget. Az Oktatási Hivatal (OH) az Eduline érdeklődésére azt válaszolta:

A 2021. május–júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.

A szabály nemcsak az előrehozott érettségire jelentkező (és visszalépést tervező) diákokat érinti, hanem az önhibájukon kívül „távolmaradókat” is. Ez elsősorban azoknak a végzősöknek rossz hír, akik idén felvételiznek egyetemre, főiskolára, de azok is rosszul járnak, akik korábban érettségiztek, és idén csak egy vagy két tárgyból vizsgáznak újra, hogy magasabb pontszámmal indulhassanak neki a felvételinek.

Az elmúlt években mindig 100–120 ezer között mozgott a vizsgázók száma, tavaly 113 ezer érettségizővel számoltak egészen addig, amíg be nem jelentették a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorításokat, szabálymódosításokat. Tavaly májusban csak a végzősök érettségizhettek, de nekik sem volt kötelező, akik úgy döntöttek, hogy a járvány miatt nem szeretnének bemenni az iskolába, ősszel vizsgázhattak. Emellett az előrehozott és a szintemelő vizsgákat is törölték, így mindössze 84 ezren vettek részt az írásbeliken.

Bár az Oktatási Hivatal még nem hozta nyilvánosságra az érettségizők számát, valószínűleg idén jóval magasabb lehet a tavalyinál, most ugyanis az előrehozott és a szintemelő vizsgákat is megtartják. A 2021-es felsőoktatási felvételi jelentkezési statisztikáiból az is kiderült, hogy

ez évben 35 ezer 18–19 éves, és további 19 ezer 20–21 éves jelentkező próbálkozik a felsőoktatási felvételivel,

nagy részük valószínűleg az idén érettségizik.

Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. Ennek részletes szabályait május 3-áig hozza majd nyilvánosságra az Oktatási Hivatal. A 2021-es májusi érettségin – hasonlóan a 2020-as vizsgaszezonhoz – a szóbeliket és a gyakorlati vizsgákat általában nem tartják meg.