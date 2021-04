Szabad az út: kétféle vakcina is kérhető interneten

Jelenleg is működik az online időpontfoglaló a koronavírus elleni oltásokra, a regisztráltak csütörtökre és a következő napokra a Sinopharm-vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot – olvasható a központi tájékoztató oldalon. Május 3-tól május 7-ig AstraZeneca-vakcinával történő oltásra is lehet időpontot foglalni.

Az érvényesített regisztrációval rendelkezők bármelyik kórházi oltópontra foglalhatnak időpontot az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán. Mint megírtuk, a foglaláshoz meg kell adni a tajszámot és a születési dátumot, majd ki kell választani az oltás időpontját és helyszínét. Utóbbi kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, hogy a második oltást is ugyanazon az oltóponton adják majd be. A foglalásról visszaigazoló, az oltás előtti napon pedig emlékeztető e-mailt küldenek.

Felhívták a figyelmet, hogy mindenki csak magának és csak egyszer tud időpontot foglalni, a véglegesített foglalás pedig nem módosítható. Kérik, hogy a lefoglalt időpontra mindenki pontosan érkezzen, az oltásra vigye magával a személyi igazolványát, a tajkártyáját, a kinyomtatott és kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőség szerint a foglalásról szóló kinyomtatott visszaigazolást is.

Az időpontot foglalók, ha a háziorvosuk is hívja őket oltásra, jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra. Ha valaki mégsem tud megjelenni a lefoglalt időpontban, továbbra is jogosult marad az oltásra – tudatták, hozzátéve: időpontot foglalni csak az első oltásra lehet.

A hatósági házi karanténban lévők nem mehetnek oltásra, az aktív betegek – koronavírus-fertőzés vagy más lázas, akut betegség esetén – pedig nem olthatók be. A jelenlegi oltási akcióban a várandósok nem vehetnek részt, mert online jelenleg csak Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokra lehet időpontot kérni, a várandósokat pedig csak Pfizer- és Moderna-vakcinával oltják.

A kormányzati tájékoztató oldalon egy rövid kérdés-válasz blokk is olvasható, melyben leírják, hogy

minden olyan regisztrált jogosult az online időpontfoglalásra, aki még nincs beoltva, és akiknek már feldolgozták, illetve érvényesítették a regisztrációját. Ide kattintva ellenőrizheti, hogy az ön regisztrációja milyen státuszban van.

Csak a már feldolgozott, érvényes regisztrációval rendelkezők jogosultak az időpontfoglaló használatára. Attól, aki néhány napja regisztrált, türelmet kérnek a regisztrációja érvényesítéséig, mint írják, azt követően, egy másik alkalommal már használhatja az időpontfoglalót.

Nem csak a lakcím szerinti kórházi oltópontokra lehet időpontot foglalni, akár más településen található kórházi oltópontra is. A foglalásnál azonban figyelembe kell venni, hogy a második oltást is ugyanott fogja megkapni az oltakozó, ahol az első oltást.

Utólag nem módosítható a lefoglalt időpont.

Minden regisztrált saját maga számára tud időpontot foglalni. Természetesen ha családtagok külön-külön találnak olyan időpontot az oltásra, amikor együtt is tudnak menni, megtehetik.

Az AstraZeneca-vakcina alkalmazási előírása szerint ez az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra vonatkozó ellenjavallat. A Sinopharm-vakcina alkalmazási előírása szerint az egyensúlyban tartott, megfelelően kezelt krónikus betegnek is adható a vakcina. De mint minden más oltásnál, itt is az oltóorvos hatásköre eldönteni, hogy oltható vagy sem. Ezért fontos kitölteni a hozzájáruló nyilatkozatot a meglévő betegségek feltüntetésével és a meglévő krónikus betegséget az oltóorvosnak az oltás előtt szóban is jelezni.

Azok foglalhatnak így időpontot, akik még egyáltalán nem kaptak oltást. Azok, akik már megkapták az első oltásukat, a másodikat is ugyanott kapják.

(Borítókép: A svéd-brit AstraZeneca és a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinái egy háziorvos rendelőjében 2021. március 12-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)