A Sinopharm-vakcina mellett az most már AstraZenecára is lehet időpontot foglalni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér portálon – jelentette be György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs napi tájékoztatóján. Kiemelte, hogy pénteken több mint 300 ezer adag AstraZeneca érkezik, ebből 200 ezer adag kerül oltópontokra, amelyeket jövő hétfőtől péntekig lehet felvenni.

A pénteken érkező Pfizer-szállítmányról azt mondta, hogy a második körösök, illetve

a 16–18 évesek oltására használják majd fel.

Utóbbival kapcsolatos részleteket későbbre ígért. Bejelentette azt is, hogy

azok is regisztrálhatnak és mehetnek oltásra, akik 3 hónapon belül elkapták a vírust.

Már nem a vakcinamennyiségen vagy a háziorvoson múlik, hogy a várakozók közül ki mikor kapja meg az oltást – emelte ki, és arra kért, hogy regisztráljon, aki még nem tette.

A statisztikák szerint Magyarország oltási programja olyannyira sikeres, hogy jelenleg az Európai Unió második legoltottabb országa – fogalmazott György István. Az országos oltási munkacsoport vezetője tájékoztatott, hogy a beoltottak száma pontosan 3 774 221, a regisztráltak száma pedig 4 526 000 fölé emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a regisztráltak 74 százaléka megkapta az oltást.

Ha regisztrálnak és foglalnak időpontot, napokon belül megkaphatják az oltást – tette hozzá, és kiemelte, hogy vasárnap 600 ezer Sinopharm-vakcinát szállítottak Magyarországra, és várhatóan csütörtökön is érkezik új, 400 ezres szállítmány.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese arról tájékoztatott, hogy kedden 612 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert azok nem viseltek maszkot, és vendéglátóhelyeken kívüli üzletek esetében egy esetben éltek ideiglenes bezárással. A kijárási tilalmat kedden összesen 117-en szegték meg.

Magyarországon erre a hétre már annyi vakcina áll rendelkezésre, ami mindenki védőoltását lehetővé teszi

– folytatta a tájékoztatót Müller Cecília, országos tiszti főorvos. Beszámolt arról is, hogy már megjött egy 24 ezres Janssen-szállítmány hazánkba, várunk még 44 400 Moderna- és 324 ezer AstraZeneca-oltást is.

„Láthatjuk, hogy ezek rendkívüli mennyiségek, és széles a paletta” – fogalmazott Müller Cecília, és kérte, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon, hiszen napokon belül hozzájuthatnak a védőoltásokhoz. Kifejtette: a mennyiség, a vakcináció adottsága tette lehetővé azt, hogy javuljon a járványhelyzet Magyarországon – míg más helyeken heroikus küzdelem zajlik, nálunk kedvező a tendencia.

A vírus természetét is érintette: még mindig a brit mutáns dominál, ami jóval fertőzőbb, mint az egyéb variánsok, és a betegség súlyos lefolyású az esetében. „Sajnos a lélegeztetőgépről lekerült gyógyultak száma lassan változik, azonban az új fertőzöttek száma folyamatosan csökken, és közel kétszerese a gyógyultak száma az aktív fertőzöttekének” – mutatott rá a napi járványadatok ismertetésekor.

Örömtelinek nevezte, hogy mindenhol csökken a vírus örökítőanyaga a szennyvízben. „Ez egy biztató jel, hiszen tudjuk, hogy ennek egy előrejelző jelentősége van” – utalt az elmúlt 24 órában regisztrált új fertőzöttek számának csökkenésére Müller Cecília.

Közölte azt is, hogy oltás után mennyi idővel lehet véradásra menni. „Ha nincsen semmilyen tünet vagy panasz, akkor már másnap történhet véradás, ugyanakkor ki lehet várni néhány napot, hogy a szervezet bizonyos fokú kiegyensúlyozottsága visszatérjen” – hangsúlyozta.

Megismételve Kásler Miklós miniszter mai bejelentését elmondta:

csütörtöktől újraindulnak azok a népegészségügyi onkológiai vizsgálatok, amelyek a daganatos megbetegedések korai felismerését célozzák.

A hölgyek számára mellvizsgálat mammográfiával, méhnyakrákszűrés a 25–65 év közöttieknek, vastagbélrákszűrés 50–70 év között mindkét nemnél – sorolta. Ezek a vizsgálatok két hétig szüneteltek – emlékeztetett rá a sajtótájékoztatón.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján összesen egy újságírói kérdésre válaszoltak, ami úgy hangzott, hogy mi lesz azokkal, akik megkapták az oltást, vagy esetleg mindkettőt, de nem kaptak még védettségi igazolványt. Müller Cecília erre azt felelte, hogy megvannak a megfelelő felületek arra, hogy jelezzék az emberek ezt a problémát, például a kormányablaknál, vagy ellenőrizni lehet az oltottsági státuszunkat a már ismert, eeszt.gov.hu portálon.

Az elmúlt 24 órában 1692 új fertőzöttet regisztráltak több mint 18 ezer teszt elvégzése után, ami magasabb szám, mint a tegnapi adat. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 774 399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Szerdára virradóra 188 ember halt meg, kórházban 5907-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 702-en.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. április 28-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)