Miniszterelnökség: az ország gazdasági ereje miatt nem kéri az uniós hitelt

Magyarország gazdasági erejénél fogva döntött úgy, hogy csak vissza nem térítendő támogatást vesz igénybe – válaszolta a Miniszterelnökség az ATV azon kérdésére, hogy miért csak egy részére tart igényt Magyarország az Európai Unió gazdaságélénkítő csomagjának.

Orbán Viktor pénteken tárgyalt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) nevű uniós csomag hazai felhasználásáról Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Akkor Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: Magyarország az elsők között nyújtja be tervét az Európai Bizottságnak. Mint megírtuk, a magyar kormány 5894 milliárd forintot igényelhetett volna, de kizárólag a 2500 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásra nyújtja be a tervét.

A kormány elkötelezettsége a vállalt fejlesztések vonatkozásában változatlan. Ugyanakkor minden beruházásnál eseti alapon dönt a cél és elérhető finanszírozási eszközök tekintetében legkedvezőbb forrás felhasználásáról

– áll a hírportálnak eljuttatott válaszlevélben. A Miniszterelnökség sajtóirodája azt is hozzátette: a hitelrész felvételéről a későbbiekben is születhet döntés, hiszen a hitelszerződést akár 2023-ig is megköthetik a tagállamok.

A tervet széles körben – felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kamarák, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak, megyei önkormányzatok, önkormányzati szövetségek véleményének kikérésével – egyeztettük

– tették hozzá.

Gulyás Gergely vasárnap a Kossuth rádióban hangsúlyozta, hogy a legtöbb forrást az egészségügyre szánják, a hálapénz megszüntetését tartalmazó új egészségügyi rendszer ugyanis lényegesen többe kerül az országnak, ezért jó lenne, ha annak költségeihez az Európai Bizottság is hozzájárulna az első években.