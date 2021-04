Így tudhatjuk meg, hogy úton van-e védettségi igazolvány

A beoltottak maguk is leellenőrizhetik, hogy rögzítették-e a védőoltás beadását, ami azért fontos, mert a védettségi igazolvány gyártása csakis azon adatok alapján történhet, amiket az oltóponton rögzítettek – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán.

Mint írják, az oltás rögzítésének lekérdezése az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) információs portálján keresztül lehetséges. Az EESZT információs portálra történő belépés legegyszerűbb módja az ügyfélkapus bejelentkezés, ezután az Ellátások fülre kattintva kiválasztjuk az Eseménykatalógus menüpontot.

Az eseménykatalógusban a kívánt időtartományt beállítva, lekérdezhetjük az Ellátási események listáját. A lekérdezés után az Esemény típusánál a Covid oltás kifejezést kell látnunk az oltás megfelelő rögzítése esetén. Amennyiben ezt a védőoltás beadása utáni napokban sem találjuk, akkor csúszás vagy hiba történt a rögzítésben, az adatok felvitelében. Ebben az esetben ezt jelezhetjük annak az oltópontnak, háziorvosnak, ahol megkaptuk a védőoltást, és kérhetjük, hogy rögzítsék a védőoltás beadását.

Abban az esetben, ha a védőoltás rögzítésre került az EESZT-ben, és nyolc napon belül mégsem érkezett meg postai úton a védettségi igazolvány, akkor az ügyfélkapun, illetve a http://www.magyarorszag.hu weboldalon keresztül jelezhetjük ezt a problémát, a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügybejelentő űrlap leadásával – írják.

Hozzáteszik, hogy a fokozatos újraindítás következő intézkedései négymillió beoltott után lépnek hatályba, és ezen intézkedések jelentős része a védettségi igazolványhoz kötött. A változásokról szóló kormányrendelet április 26-án, hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály a négymilliomodik oltás (első dózis) beadását követő napon lép hatályba. Az új intézkedések alapján:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védetteknek (akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek) este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárást is elrendelhetnek.

Hozzáteszik, hogy mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani a biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes helyszíneken a védettség nélküli dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés. Ez a még be nem oltottak védelmét szolgálja.

A kormany.hu oldalán olvasható, hogy az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet újraindítása érdekében.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)