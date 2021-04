Jakab Ferenc: gyorsan terjed az indiai mutáns, kisebb lehet az oltások hatékonysága

Már Angliában és Amerikában is gondot okoz a koronavírus indiai mutánsa is, de már 19 másik országban is kimutatták a jelenlétet – erről beszélt Jakab Ferenc virológus az ATV Híradónak. Hozzátette, a mutáns gyorsabban terjed és feltételezhetően súlyosabb betegséget is okoz, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten az immunrendszert is képes kijátszani.

Jakab Ferenc szerint a most meglévő oltások hatékonysága valamelyest kisebb lehet az indiai variánssal szemben, de ez nem jelenti azt, hogy az oltások egyáltalán nem védenek ellene. A szakember úgy véli, nincs ok az aggodalomra, mert az oltásokat a mutánsok megjelenéséhez lehet igazítani.

Az mRNS-vakcinák előnye ugyanis az, hogy ezekbe szinte minden olyan mutáció benne lehet, amelyek ellen védekeznünk kell – magyarázta.