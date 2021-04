Vége a táviratnak Magyarországon, Orbán Viktor elküldte az utolsót

Orbán Viktor besétált a Dísz téri postára, és feladott egy táviratot. A miniszterelnöki üzenettartalmáról annyit lehet tudni, hogy szerepel benne az, hogy „ölel, fiad”. A kormányfő a történelmi pillanatról videót is feltöltött Facebook-oldalára. Az apropója amúgy az, hogy holnaptól nem lehet többé táviratot küldeni Magyarországon.

Az első táviratot 174 éve, 1847-ben továbbították Bécs és Pozsony között. Ha nagyon szeretne, akkor még ma ön is tud egyet, de akár többet is feladni, holnaptól ugyanis a Magyar Post Zrt. megszünteti a szolgáltatást. Erről nemrég tárcát is írtunk.

Az indok az, hogy az okostelefonok, tabletek, SMS-ek és e-mailek korában alig adott fel már valaki táviratot. Míg 30 éve nagyjából nyolcmilliót hordtak szét a postások belőle Magyarországon évente, addigra ez a szám 2020-ban 23 ezerre csökkent.