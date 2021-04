Hétvégén újra megváltozik az életünk, előnyt jelent a védettségi igazolvány

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón bejelentette, hogy holnap elérhetjük a négymillió oltottat, és ezután életbe lépnek a védettségi igazolványhoz kötött enyhítő intézkedések.

Az érkező változások:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védetteknek (akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek) este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Az eredeti szabályozás szerint edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehettek volna, de Gulyás Gergely ma már idesorolta a 18 év feletti, versenyre készülő, igazolt sportolókat is.

A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

Ha elegen regisztrálnak, május közepére lehet ötmillió oltott, ezután lazíthatnak a lakodalmakra vonatkozó szabályokon.

Módosítják a Büntető Törvénykönyvet, és minősített eset lesz a védettségi igazolvány hamisítása. Azok a helyek pedig, ahol nem ellenőrzik a plasztikkártya meglétét, százezertől egymillió forintig terjedő bírsággal, vagy akár egyéves bezárással is sújthatók.

Miközben az Európai Parlamentben megszavazták a vakcinaútlevelet, és ez alapján minden tagállamnak a maga hatásköre lesz döntést hozni arról, hogy elfogadja-e az uniós engedéllyel nem rendelkező, így például a Szputnyik V és a Sinopharm oltóanyagokat, a kormány felhatalmazta Szijjártó Pétert kétoldalú egyezségek megkötésére a vakcinaigazolványok elismeréséről.

Azoknál az országoknál, amelyeknél megállapodás születik erről, kölcsönös lesz a könnyítés, tehát Magyarországról oda, és onnan ide is lehet utazni az igazolvánnyal. A külügyminiszter erről bővebb tájékoztatást fog adni.

Aki az első oltást követő 6-10 napon belül nem kapta meg a védettségi igazolványát, ellenőrizheti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, hogy ott van-e a vele kapcsolatos bejegyzés. Átlagosan egyébként 10 napot kell várni arra, hogy az érintett személy megkapja a plasztikkártyát, de elképzelhető a csúszás, amiért elnézést kérnek.

Jön a vakcinagazdálkodási terv

Az operatív törzs kidolgoz egy vakcinagazdálkodási tervet, amelyet nyilvánosságra fognak hozni. Bizonytalan, hogy meddig nyújtanak védettséget a vakcinák, ez 8-9 hónap is lehet. A kormány úgy fog gazdálkodni, hogy az újraoltáshoz is legyen elegendő oltóanyag az országban, az év második felében és jövő év elején is.

(Borítókép: Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. október 1-jén. Fotó: Illyés Tibor / MTI)