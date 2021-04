Nagy esők jönnek

Zivatarveszély miatt csütörtökre az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vészjelzések szerint

Budapestre,

Pest,

Nógrád és

Heves megyére

a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint legtovább az ország északkeleti felén maradnak a vastag felhőtömbök. Főleg a délutáni, esti órákban többfelé várható záporeső, zivatar, nagyobb valószínűséggel a Duna vonalában, majd északon, északkeleten. Helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. Zivatar térségében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 24 fok között alakul, az északkeleti határnál lehet ennél kicsit hűvösebb. Késő estére 11 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön, az éjszaka első felében összességében csökkenő tendencia lesz jellemző, gyengén felhős vagy derült lesz az ég hajnalra, de főleg északkeleten, keleten maradhatnak felhős körzetek. Helyenként párássá válik a levegő, köd is képződhet. Főleg az ország északkeleti, keleti harmadában záporok, zivatarok még lehetnek éjszaka is, másutt inkább csak elvétve lehet záporeső. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A késő esti 11, 15 fokról hajnalra 7 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen előfordulhat záporeső, nagyobb eséllyel az ország északkeleti felében és a délnyugati megyékben zivatar is lehet. A délnyugati, nyugati szél főként a Tiszántúlon megerősödik, az északnyugati országrészben átmenetileg északnyugatira fordul. Zivatarban a szél viharossá is fokozódhat. Délután 18, 24 fokra számíthatunk, az Alpokalján az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton többször erősen megnövekvő felhőzet mellett napos időszakok is lesznek. Több helyen számítani lehet záporra, zivatarra, majd esőre is. A délies szelet helyenként élénk, esetleg erős lökések kísérik. Zivatarban a szél viharossá is fokozódhat. A hajnali 7, 13 fokról délutánra 19, 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, a déli megyékben mérhetünk 25 fok fölötti maximumokat.

Vasárnap általában többórás napsütésre számíthatunk, emellett erőteljes gomolyfelhő-képződés valószínű, de északnyugaton tartósabban felhős területek is lehetnek. Több helyen valószínű zápor, zivatar. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és nagyobb területen lesz erős, helyenként viharos is. A hőmérséklet hajnalban 10, 16, délután 20 és 28 fok között valószínű.