Bedörren az időjárás, egy szupercella ólálkodik Jászberénynél

Délután három óra magasságában megindultak az időjárási események és egyre nagyobb zivatargócok alakultak ki. Ahogy azt az Országos Meteorológiai Szolgálat jelezte is előre. Az első zivatarok a délnyugati határ mentén pattantak ki. Jászberény környékén egy szupercella ólálkodik. A metkep.hu azt írja, később Dunaújváros-Gyöngyös vonalon alakulnak nagy számban a záporok, amelyek rövidesen erősödnek és zivatarokká fejlődnek.

A következő órákban az északi, északkeleti területeken egymást követhetik a záporok, egy-egy zápor be is dörren. Hamarosan nyugati irányból is megérkeznek az esőt adó felhők, így Budapesten is csapadékosra fordul az időjárás. Miközben az északi országrészt ellepik a záporok, a Duna-Tisza közén is halad néhány, az előzőeknél gyengébb cella, amit jég is kísérhet. Este a Tisza mentén újabb záporok, zivatarok várhatóak, itt is nagy mennyiségű csapadék eshet.