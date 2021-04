Közel a négymillió beoltott, naponta 95-96 ezer ember kap oltást

Csütörtökre 2584 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 186 beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett. Kórházban 5554 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 503 697 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 245 928 főre csökkent.

A beoltottak száma 3 870 222 fő, közülük 1 822 655 fő már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy tegnap 96 ezer embert oltottak be Magyarországon.

Egy nappal korábban 1692 új fertőzöttet regisztráltak több mint 18 ezer teszt elvégzése után. Meghalt 188 ember, a gyógyultak száma pedig 497 084 fő volt szerdán. Kórházban tegnap 5907 beteget ápoltak, közülük 702-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma tegnap 3 774 221 fő volt, ez azt jelenti, hogy kedden 94 491 embert oltottak be Magyarországon. Ugyanez a szám hétfőn 76 ezer körül volt.

Mint megírtuk, jelenleg is működik az online időpontfoglaló a koronavírus elleni oltásokra, a regisztráltak a mai napra és a következő napokra a Sinopharm-vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot. Május 3-tól május 7-ig AstraZeneca-vakcinával történő oltásra is lehet időpontot foglalni.

Az érvényesített regisztrációval rendelkezők bármelyik kórházi oltópontra foglalhatnak időpontot az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán. Mint megírtuk, a foglaláshoz meg kell adni a tajszámot és a születési dátumot, majd ki kell választani az oltás időpontját és helyszínét. Utóbbi kiválasztásakor érdemes figyelembe venni, hogy a második oltást is ugyanazon az oltóponton adják majd be. A foglalásról visszaigazoló, az oltás előtti napon pedig emlékeztető e-mailt küldenek.

Így változik az életünk négymillió beoltott után

A fokozatos újraindítás következő intézkedései négymillió beoltott után lépnek hatályba, és ezen intézkedések jelentős része a védettségi igazolványhoz kötött. A változásokról szóló kormányrendelet április 26-án, hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben. A jogszabály a négymilliomodik oltás (első dózis) beadását követő napon lép hatályba. Az új intézkedések alapján:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

A védetteknek (akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek) este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.

A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárást is elrendelhetnek.

Hozzáteszik, hogy mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani a biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes helyszíneken a védettség nélküli dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés. Ez a még be nem oltottak védelmét szolgálja.

A kormany.hu oldalán olvasható, hogy az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet újraindítása érdekében.