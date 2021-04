Az operatív törzs dolgoz ki egy vakcinagazdálkodási tervet, amelyet majd nyilvánosságra hoznak. A bizonytalanság ott van, hogy mennyi ideig áll fenn a védettség az oltást követően. Most az látszik, hogy jelenleg nemcsak 6, de 8-9 hónapig is védenek a vakcinák. Úgy kell gazdálkodni, hogy ha ezek a határidők lejárnak, megszűnik a védettség, akkor is legyen elég vakcina az országban, és újra lehessen oltani mindenkit. Ha az uniós szállítmányokat nézzük, akkor marad bőven vakcina Magyarországon az év második felében, a jövő év elején.