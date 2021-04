Nagy port kavart Schobert Norbert legutóbbi eszmefuttatása, amit az aputest kapcsán fogalmazott meg. A fitneszguru, aki szerint sokan félreértették, amit akkor mondott, az Index megkeresésére már pontosította, mire is célzott a „csimpánzcsöcs” és a „vágódisznó” kijelentésekkel, amelyek – hiába okoztak széles körű felháborodást – úgy tűnik, volt, akinél eredményre vezettek. Bagi Ivánnál biztosan, a humoristánál ugyanis olyannyira betaláltak a hangzatos szavak, hogy úgy döntött, Schobert Norbert segítségét kéri.

Ez itt a csimpánzcsöcs blog. Ezt a nevet közös elhatározással, Bagi Iván barátommal adtuk

– kezdte Schobert Norbert abban az élő videóban, amit Bagi Ivánnal közösen készített. A két jó barát egy három hónapos kúrába kezd, azzal a céllal, hogy a humorista megszabaduljon a 25 kilós súlyfeleslegétől.

Megnéztem Iván étrendjét, nagyon változatosan, nagyon igényesen étkezik, rengeteg hal van benne, zöldség, gyümölcs, hús, avokádó, rizs, de én felfedeztem azért az étrendben azokat a hibákat, amik viszik a szénhidrátot

– értékelte Bagi Iván életmódját a fitneszguru, aki szerint a sok a kenyér, a rozskenyér, a rizs, a gyümölcslé, az édesség és fagylalt az, ami problémát jelent, illetve az időnként előtörő falási rohamok.

A kúra mérlegeléssel indult: kiderült, hogy a nagyjából 174 centiméter magas Bagi Iván ruhástól 1 mázsát nyom jelenleg. Ehhez képest Schobert Norbertnek, aki csupán 2 centivel alacsonyabb, ma reggel 71,5 kiló volt a súlya, de ő is szeretne még fogyni egy keveset. A kúra eredményeiről 2 hetente számolnak be, Schobert szerint egyébként a humorista addigra már akár 6 kilótól is megszabadulhat, két hónap múlva pedig búcsút inthet a vérnyomásproblémáinak is.

(Borítókép: Bagi Iván és Schobert Norbert. Fotó: Zih Zsolt / MTI, Kaszás Tamás / Velvet)