Terheléses támadás érte az időpontfoglaló kormányzati honlapot

Terheléses támadás érte az időpontfoglaló kormányzati oldalt. A támadás a recept felírás rendszerét is érintette, de ezt már helyreállították. Az időpontfoglaló honlap helyreállítása jelenleg is zajlik. A támadást felelőtlen emberek követték el – jelentette be Kiss Róbert, az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Mint az ismert, Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban bejelentette az újabb enyhítést, illetve azt, hogy csak ma lehet Pfizer-vakcinára is jelentkezni. A bejelentést követően a honlap elérhetetlenné vált, közben az emberek megrohamozták a kórházakat. Erről egyébként egy szó sem esett az operatív törzs tájékoztatóján.

Köszönöm szépen az oltóanyagok iránit bizalmat, köszönöm szépen, hogy egymás és a hatóságok segítői vagyunk a járványból kivezető úton, azaz a vakcinációban – kezdte Müller Cecília, hozzátéve, hogy folyamatos az oltási program, és a vakcinák is folyamatosan érkeznek, ma például 324 ezer adag AstraZeneca jött. Erre az oltóanyagra jövő hétre lehet időpontot foglalni.

Kérem, hogy ne válogassunk az oltóanyagok között

– mondta az országos tiszti főorvos, aki szerint az első adandó lehetőséget meg kell ragadni, mert mindegyik vakcina biztonságos, és csökkenti a fertőződés kockázatát.

Beszámolt arról, hogy a Janssen egydózisú vakcináját elsődlegesen oltóbuszokon fogják használni. A vakcinát már bevizsgálták, és megfelelőnek találták. 52 ezer darab van belőle Magyarországon – tette hozzá.

Müller Cecília ismertette, a 16-18 éves korosztály oltására félretett Pfizer-vakcinákkal oltanak ma. Az országos tiszti főorvos arra biztatott, hogy Pfizerre akkor is regisztráljanak, ha a jelenlegi készletek nem teszik lehetővé azt, hogy a következő hetekben megkapják ezt az oltást.

Bejelentette, hogy az AstraZeneca vakcinájának a beoltási módozatát felszabadítják, módosítják, a második adagot az első adagot követő 4-12 hétig tartó időintervallumban adják be. Ez nem egyénileg alkalmazható, az oltópont és az orvos felelőssége az, hogy legalább 10 személyt összevárjon, akár első, akár második körös oltás során alkalmazza az AstraZeneca beadását.

