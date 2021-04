Orbán Viktor: Szombattól este 11-ig nyitva lehetnek a vendéglátóhelyek

Újabb szakaszhatárhoz érkezünk, szombat reggeltől a kijárási tilalom módosul, éjfélre kell hazaérni (a horgászok tovább is kinn maradhatnak), a vendéglátóhelyek 11 óráig lehetnek nyitva. Védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek moziba, konditerembe, színházba, éttermek belső termeibe. Felnőtt hozzátartozó kíséretében a gyermekek is látogathatják ezeket a helyeket – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott hagyományos pénteki rádióinterjúban.

A kormányfő közölte, hogy a beoltottak száma pénteken mindenképpen meg fogja haladni a 4 milliót, ez indokolja a szigorítások módosítását. Eddig 3 millió 900 ezren kapák meg az első oltást. A 16–18 éves korosztályt is oltani kezdik május 10-e után – tette hozzá. Pfizer-oltóanyagot fognak kapni, és azt félre fogják tenni. Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, de ezt követően csak hetek múlva.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy korábban úgy védekeztünk, hogy izoláltunk, de most aki be van oltva, arról „lepattan” a vírus. Viszont felelősségteljesen kell viselkedni továbbra is, mert még nem vagyunk túl a járványon, de ez az „utolsó, döntő, megnyerhető ütközet”, amiben vagyunk most – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint „szamárság” az, hogy aki kínai vakcinával van beoltva, az nem utazhat. Magyarország kétoldalú megállapodásokat fog kötni a védettségi igazolványról az országokkal, ami Montenegróval és Szerbiával már meg is történt. A kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak a nyáron – húzta alá.

A miniszterelnök szerint nagy siker, hogy itthon a beoltottak aránya eléri a nagykorúak felét. Leszögezte, hogy Magyarországon több a vakcina, mint amennyien fel akarják venni az oltást. Ilyen még nincs Nyugat-Európában, mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik eljutott ebbe az állapotba – mondta.

Szóba került a héten elfogadott törvény is, miszerint az egyetemeket kiszervezik alapítványi formába. A kormányfő szerint azért volt erre szükség, mert a „korábbi sikerek fénye megkopott”, és a világ legjobb egyetemei alapítványi formában működnek, így ezt vették példának.

Ha megnézzük a rangsorokat, akkor a büszkeségre kevesebb okot találunk. Több van a tanárokban, a hallgatókban, valahogy a rendszer nem elég jó, nem elég rugalmas. Sok mindent kell megváltoztatni

– mondta, hozzátéve, hogy korábban „leállamosították az oktatást”, emiatt nem volt fejlődés. A miniszterelnök az ígérte, hogy sokkal nagyobb autonómiája lesz az egyetemeknek, és nemzeti karakterüket sem fogják elveszíteni.

Orbán Viktor szólt a baloldali érzelműekhez is. Azt kérte tőlük, hogy ne hallgassanak a baloldali pártokra oltásügyben, mert szerinte azok oltásellenesek. Kéri, hogy a vakcinából senki ne csináljon politikai kérdést

Oltassa be magát mindenki, mert az oltás nemzeti ügy

– fogalmazott a kormányfő, aki elmondta, hogy hamarosan lesz egy gazdasági újraindítási operatív törzs is. A baloldali válságkezelés szerinte az volt, hogy elvettek, de a nemzeti válságkezelésnek úgy véli, más a logikája, ők adni akarnak – szögezte le. Orbán Viktor elmondta, hogy 2022-ben két heti 13. havi nyugdíjat akar, és küzd azért is, hogy a fiatal dolgozóknak 25 éves korukig ne kelljen adót fizetniük.

Végül kiért arra is, hogy mától nem lehet már táviratot feladni a postákon. „Már nincs kellő igény erre a szolgáltatásra, nem akartam kimaradni. Mivel az anyák napja kopogtat az ajtónkon, ezért az édesanyámnak küldtem egy táviratot anyák napjára” – mondta.

Egyébként is úgy gondolja, hogy a válság a nőket, édesanyákat gyötörte a legjobban. „A digitális oktatás nem egy leányregény, közben vinni kell a háztartást, ők maguk is dolgoznak. Amit a magyar asszonyok az elmúlt egy évben mutattak, az minden tiszteltet megér” – zárta mondandóját a miniszterelnök.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában, ahol interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. február 26-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)