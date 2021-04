2016 óta folyamatosan és módszeresen szabadult meg a vagyonától a lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztián, nehogy kártérítést kelljen fizetnie áldozatának.

Renner Erikára 2013. március 12-én volt barátja, a Budai Irgalmasrendi Kórház akkori igazgatója támadt rá az otthonában,

elkábította, levetkőztette, és maró anyaggal öntötte le a nemi szervét, ami az alhasát is húsig marta.

A kétgyermekes, 50 éves nő annak idején csak azért vállalta a nyilvánosságot, mert az ügyészség meg akarta szüntetni az ügyében indult nyomozást. Végül 2020 novemberben a bíróság 25 milliós kártérítést ítélt meg számára. Bár jogi képviselője útján többször jelezte, hogy a volt kórházigazgató nem akar fizetni, beadványukat azzal utasították el, hogy

az ideiglenes intézkedés elrendelésének célja nem a pénzbeli követelés biztosítása, hanem azonnali jogvédelem nyújtása valamely rendkívüli, azonnali beavatkozást igénylő helyzetben

– tudta meg a Telex a Fővárosi Törvényszéktől. A bíróság szerint ugyanis az, hogy Bene Krisztián a büntető eljárásban jogerősen megítélt 750 ezer forintot nem fizette meg, nem jelenti azt, hogy a polgári eljárásban a 25 milliót ne akarná kifizetni.

Renner Erika és ügyvédje legutóbb a múlt héten lépett, miután nyilvánvalóvá vált, hogy Bene a nevén szereplő utolsó ingatlant is tehermentesítette, ezzel pedig megnyílt a lehetősége, hogy azt is eladja, így semmiféle lefoglalható és pénzzé tehető tulajdona ne maradjon. A bíróság ezúttal elrendelte a pénzkövetelés biztosítását, aminek köszönhetően a felperesnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a megítélt kártérítési összegből tényleg lásson is valamit.