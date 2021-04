Még délután is képtelenség időpontot foglalni oltásra

Korábban már írtunk arról, hogy délelőtt elérhetetlenné vált az a portál, ahol – péntek reggeltől kezdve – többek közt a Pfizer vakcinával való oltásra is lehetett időpontot foglalni. A weboldal délután fél négykor csak tölt és tölt, majd nagy nehezen bejön

de amiért létrehozták, tehát az időpontfoglalás még mindig nem működik rajta.

Az „Oltás időpontfoglalás” gombra nyomva először azt írta ki a rendszer, hogy az oldal nem küldött adatokat. Az alábbiakban láthatnak a lépésekről képernyőfotót:

Miután többször is újrapróbáltuk, kiderült, hogy ennek ellenére ezután is átirányít máshova a rendszer. Némi várakozás után ugyanis eltűnik a fenti üzenet, és helyette egy üres, fehér oldal fogad, miközben a fejlécben azt írja ki, hogy „Nem található oldal”.

Majd újabb várakozás után a rendszer – mindenféle közlés nélkül – átirányít a lakossági portál egy teljesen másik oldalára, amely a digitális önrendelkezésről szól. A fejlécben megmaradó üzenet viszont továbbra is jelzi azt, hogy az oldal, amit mi keresnénk, nem található:

Az oldalt számítógép mellett telefonon is megpróbáltuk elérni, de ott is ugyanerre, a digitális önrendelkezésről szóló oldalra sikerült csak eljutnunk.

Megtámadták

Terheléses támadás érte az időpontfoglaló kormányzati oldalt. A támadás a receptfelírás rendszerét is érintette, de ezt már helyreállították. Az időpontfoglaló honlap helyreállítása jelenleg is zajlik. A támadást felelőtlen emberek követték el – jelentette be Kiss Róbert az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Mint az ismert, Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban bejelentette az újabb enyhítést, illetve azt, hogy csak ma lehet Pfizer-vakcinára is jelentkezni. A bejelentést követően a honlap elérhetetlenné vált, közben az emberek megrohamozták a kórházakat. Erről egyébként egy szó sem esett az operatív törzs tájékoztatóján.

KAPCSOLÓDÓ Hatalmas tömeg rohanta meg a kórházakat Orbán Viktor bejelentése után A sorban lehet látni kisgyermekes családokat és sok 16-18 éves fiatalokat is.

Időpontfoglalás nélkül is van oltás

A budapest II. kerületében található Szent Ferencben kórház kora délután a Facebookra posztolta ki, hogy mostmár időpontfoglalás nélkül is érkezhetnek Pfizer-oltásra azok, akik korábban regisztráltak az oltásra. Helyszíni beszámolók szerint ebben a kórházban azóta már elfogyott az oltóanyag.

A fővárosi intézmények közül sok előtt még mindig hosszú sorok állnak, a sorban állók a Megmaradt Vakcina Riadólánc nevű Facebook csoportban számolnak be a tapasztalataikról. Eszerint nemcsak a Honvédkórházban, hanem számos intézetben elfogyott már a Pfizer-vakcina. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán viszont többek szerint még mindig van az oltóanyagból, bár az intézmény előtt már most óriási a sor.

A vidéki nagyvárosokban eltérően alakul a helyzet. Szombathelyen például még délután is hosszú sorok álltak, Nagykanizsán viszont állítólag „szinte sor nélkül lehet kapni Pfizert”.