Nekünk is jut a nyári melegből

Nyárias meleg lesz a hétvégén a Baltikum felett örvénylő ciklonnak köszönhetően, amely Görögországban helyenként már 30 fokos meleget okoz – írta előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ugyanakkor a hullámzó frontrendszer előterében, a labilis légtömegben többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. A Kárpát-medence időjárására szombat estig az előbb említett hullámzó frontálzóna lesz hatással, a front előtti labilis légtömegben többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok.

Péntek estig az északkeleti országrészben még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar, majd átmenetileg megszűnik a csapadék.

Késő estétől azonban délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Egy érkező csapadéktömb hatására az éjszaka második felében több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, utóbbinak nagyobb esélye az Alföldön, valamint az Északi-középhegység térségében van.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett is számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására, de inkább az esti, késő esti óráktól várható több. A délnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de éjszaka továbbra is előfordulhatnak időnként élénk lökések. Szombaton ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a légmozgás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 22 és 27 fok között változik.

Vasárnap napközben viszont hidegfront érkezik és emiatt a jövő hét első napjaiban a mainál hűvösebb időnk lesz sok napsütéssel. Itt azonban még nincs vége, a jövő hét második felében frontok sorozat követi majd egymást, változékony, csapadékos időjárást okozva.