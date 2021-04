Itt egy nagyon jó hír, hogy mi jön még négymillió beoltott után

Gőzerővel készülnek a mielőbbi nyitásra az ökoturisztikai létesítmények is – mondta az Indexnek Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár.

Arra készülünk, hogy amint megjelenik a Magyar Közlönyben a határozat arról, hogy elértük a négymillió beoltottat, és életbe lép a fokozatos lazítás újabb köre, minél előbb, lehetőleg már másnap kinyithassanak a nemzeti parki igazgatóságok látogatóközpontjai és bemutatóhelyei, köztük a nagyközönség számára látogatható barlangok is, köztük a barlangok is – mondta az Index érdeklődésére Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára. A nemzeti parki igazgatóságok szabadon látogatható kültéri létesítményei, legfőképpen a tanösvények egyébként eddig is látogathatóak voltak.

Arra azért felhívta a látogatók figyelmét a helyettes államtitkár, hogy érdemes lesz a kiszemelt nemzeti parkok honlapját, közösségi médiaoldalait is figyelni, mielőtt útnak indulnak a védettségi igazolványokkal rendelkezők. Előfordulhat ugyanis, hogy egyes intézmények, vagy különleges helyszínek esetében még egy-két napra szükség lesz az újranyitáshoz. Példaként a Tapolcai-tavasbarlangot említette, amely előreláthatóan keddtől fogadja a vendégeket.

Körültekintő, és a járványvédelmi intézkedésekre kiemelt figyelmet fordító nyitást várunk az igazgatóságoktól”

– hangsúlyozta Balczó Bertalan. Épp ezért az egyes helyszínek speciális adottságaitól is függ majd, hogy hány fős csoportokat és milyen sűrűséggel fogadnak, vagy indítanak majd az egyes bemutatóhelyeken, például a barlangokban. Ugyancsak a helyszínek adottságaitól függ majd, hogy milyen maszkviselési szabályokat határoznak meg az egyes nemzeti parki igazgatóságok.

Ebben a helyzetben bárki bárhová elindul, nem árt, ha visz magával maszkot is, így nem érhetik meglepetések a kirándulókat”

– tette hozzá Balczó Bertalan.

A klasszikus erdei iskolai programokat egyelőre még nem indítják újra.

A szálláshelyként is üzemelő erdei iskolák esetében azonban ugyancsak gőzerővel készülnek a mielőbbi nyitásra, de természetesen ezeknél is szükség van némi időre az újrainduláshoz ilyen hosszú kihagyás után – mondta Balczó Bertalan. A nemzeti parki igazgatóságok által fenntartott szálláshelyeknél egyébként a helyszíni adottságoktól függően előfordulhatnak létszámkorlátozások is, erről a foglalásnál kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők.





Hétvégén már jár a kisvasút a Gemenci erdőben

Május elsején ideiglenes menetrenddel újraindul a Gemenci Állami Erdei Vasút. Emellett a a hétvégi napokon a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja is kinyit. A Gemenc Zrt. kiállításai azonban egyelőre nem látogathatóak - adta hírül közleményben az erdészet. A betartandó járványügyi szabályokról, az átmeneti nyitvatartási rendről és a Gemenci Állami Erdei Vasút ideiglenes menetrendjéről a Gemenc Zrt. hivatalos weboldalán és az Ökoturisztikai Központ Facebook-oldalán lehet részletesen tájékozódni.

(Borítókép: Bivalycsordát hajtanak át a Kiskunsági Nemzeti Park területén a Kelemen-széki vizes területeken Fülöpszállás közelében 2018. január 4-én. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)