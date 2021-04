Mit vigyen magával, mire figyeljen, ha kikapcsolódna?

A kormány fokozatos nyitással kapcsolatos ütemterve (az április 26-án megjelent 194/2021. (IV.26.) kormányrendelet értelmében) a négymillió beoltott eléréséhez kötötte számos közintézmény, illetve egyéb szórakozóhely nyitását is.

Gyors péntek délutáni szemlénk szerint komoly szórás mutatkozik a tekintetben, hogy ki és mikor nyit újra, és ezt hogyan kommunikálja.

A Szegedi Vadasparknál azt a felvilágosítást adták, hogy csak a nyitásról szóló kormányrendelet Magyar Közlönyben való közzététele után nyitják meg a kapukat. Ha ezt még pénteken megteszi a kormány, akkor a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők vihetik a gyermekeket, de ha csak szombaton jelenik meg a rendelet, akkor csak vasárnaptól fogadják a látogatókat. Létszámkorlátozást mindenesetre nem terveznek, mondván 47 hektáron elfér pár ezer ember. A honlapon olvasható tájékoztató szerint zárt térben kötelező a maszkviselés, de a nyílt területeken a látogatóknak ez nem szükséges, viszont a nem védett dolgozók számára előírás a viselése.

Az egri Dobó István Vármúzeum május elsejétől fogadja a védettségi igazolványos látogatókat, akik a kiállításokat is megtekinthetik a belépőjegy ellenében.

Szintén a gyerekes családoknak kedvez a Tisza-tavi Ökocentrum újranyitása is, amely ugyancsak elsejétől várja az érdeklődőket. Előre felhívják a figyelmet, hogy a belépőjegy megváltása védettségi igazolványhoz kötött, amelyhez szükséges egyéb, személyazonosságot igazoló okmány is – az érkező felügyelete alatt lévő kiskorúak esetében is.

Továbbá arra is, hogy a parkoló és a jegypénztárok előtti terület még közterület, ahol kötelező a maszkviselés. A létesítmény területén egyébként a maszk viselése önkéntes illetve "javasolt", de nem kötelező a zárt terekben sem. Létszámkorlátozást itt sem terveznek.

Az éppen fennállásának 250. évfordulóját ünneplő ELTE Füvészkert már üzemszerűen működik, egyedül az Üvegház és a Pálmaház van zárva.

A szentendrei Skanzen például a honlapján tette közzé, hogy május 11-től tervezi az újraindulást. Mint írják, akkor is csak fokozatosan engedik el a járványvédelmi intézkedéseket. Május 11-én eleve csak a szabadtéri múzeum 60 hektáros területére lehet bemenni és a a plexi falakkal védett enteriőröket lehet megnézni, de a házakba még nem lehet bejutni. A következő lépésben látogathatóvá válnak a kiállítások, a harmadik fokozatban már minden szolgáltatás és program korlátozások nélkül elérhető lesz a vendégek számára.

A Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményeként működő Mesemúzeum is csak május 4-től fogadja személyesen a látogatókat – amint azt a honlapjukon is közzétették. A közzétett szabályok szerint az intézményt csak a koronavírus elleni védettségi igazolással rendelkezők, illetve felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. Az igazolványt és a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság vagy az életkor igazolására alkalmas hatósági igazolványt a jegypénztárnál ellenőrzik. Védettségi igazolvány híján nem engedik be a látogatót. A személyes adatokat nem rögzítik, adatokat nem kezelnek. Emellett előre felhívják a figyelmet arra, hogy a múzeum egész területén ajánlott a maszkviselés és a 1,5 méteres védőtávolság megtartása.

Május elseje eleve munkaszüneti nap, ezért például az nem meglepő, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár arra hívta fel a honlapján az olvasók figyelmét, hogy az előjegyzett könyvek kiadására és visszavételére szolgáló Cserepontok aznap nem működnek. Az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár május 3-án délután egytől nyitja meg kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt. Ezzel párhuzamosan természetesen folytatják a Bródy Pakk néven indított akciót is, amely keretében az online kölcsönzött és előjegyzett könyveket megadott időpontban a könyvtár portáján át lehet venni, illetve le lehet adni a kölcsönzési idő lejártakor.

A Magyar Nemzeti Múzeum honlapján nincs utalás arra, hogy mikor indulnak újra, viszont május elsején is megtartják az előre regisztráltak számára A Múzeumkert titkai című vezetett túrát, amire online lehet jegyet foglalni.

(Borítókép: Látogatók a Magyar Nemzeti Galériában az újranyitás után 2020. június 20-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)